El Nàstic perd contra el Mallorca i tancarà l'any com a cuer (2-0)

El Nàstic de Tarragona ha caigut derrotat contra el Mallorca, que ha sabut aprofitar els gols d’Estupiñán (minut 31) i Stoichkov (84) a l’Iberostar Estadi (2-0). L’equip tarragoní s'ha vist superat per un conjunt local molt expeditiu i tancarà l’any com el pitjor equip de Segona Divisió amb tan sols 13 punts en 19 partits. Els esforços visitants no li han servit per puntuar.