El Nàstic no puntua contra la Cultural Leonesa (2-0)

El Nàstic de Tarragona ha perdut al camp de la Cultural Leonesa (2-0). El conjunt grana no ha pogut puntuar en l'últim partit a domicili de l'any 2017. Els gols locals han arribat durant la primera meitat: Iván González (minut 63) i Iza (72).

La Cultural Leonesa ha posat punt i final a una ratxa de 13 partits (tres mesos) sense guanyar. L'equip entrenat per Rodri s'ha mostrat més ambiciós, però no ha disposat de bones oportunitats per marcar.