"Estem lluitant pels 109 anys d’història del club": el Reus apel·la al TAD

Els nous propietaris del Reus Deportiu han informat que, després de reunir-se aquest dimarts al matí amb el bufet d’advocats Cuatrecasas, respectaven la decisió emesa però entenien que era contrària a dret. Per això han decidit recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) la sanció imposada pel jutge social de LaLiga i també han demanat la suspensió cautelar de la mesura.

El club considera que la decisió de LaLiga d’alliberar els jugadors del primer equip perjudicava greument la situació econòmica de l’entitat. Clifton Onolfo, CEO i president del CF Reus, afirma que els jugadors no haurien d’haver sigut alliberats i que només el club o la federació podien aprovar-ho, i no LaLiga. També creu que les pèrdues en milions d’euros per aquest alliberament de jugadors s'haurien de recompensar. "Estem lluitant pels 109 anys d’història del club i necessitem tot el suport oficial de la ciutat i del territori", ha assegurat.