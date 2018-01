Un Reus ressuscitat rep l'Oviedo més ambiciós de la temporada

El Reus Deportiu rep aquest dissabte (18.00 h; Liga 123 TV) la visita del Reial Oviedo, que es presentarà a l'Estadi Municipal en estat de gràcia i en posicions de 'play-off' d'ascens, encara que els roig-i-negres volen demostrar que han ressuscitat.

Després del triomf aconseguit al Nou Estadi contra el Nàstic diumenge, que va servir per oblidar una ratxa de cinc partits sense conèixer la victòria, el conjunt de la capital del Baix Camp té aquesta setmana un repte majúscul: no espantar-se davant del bon estat de forma dels asturians, que fa vuit jornades que no perden.

Ara, el conjunt dirigit per Aritz López Garai buscarà tornar al camí de la victòria davant la seva afició per tornar a la zona mitjana de la taula. Les baixes a la rereguarda, però, condicionen un equip que no podrà alinear tres dels seus quatre defenses titulars. El lateral Jorge Miramón continua lesionat, i els centrals Jesús Olmo i Pichu Atienza estan sancionats en veure al Nou Estadi la cinquena targeta groga de la temporada.



D'altra banda, l'Oviedo viatja amb la intenció de no donar el braç a tòrcer en la lluita per les posicions d'ascens directe, una idea que el tècnic, Juan Antonio Anquela, ha deixat clara a una setmana del derbi davant l'Sporting, en advertir que mantenir la tercera plaça serà complicat si es "desvia l'atenció".



Per mantenir la seva bona ratxa de vuit jornades sense perdre i sumant 20 dels últims 24 punts disputats, els blaus apostaran per la continuïtat del sistema de cinc defenses, encara que el tècnic tornarà a comptar amb tres titulars que no van estar presents en la victòria contra l'Almeria (2-1) per sanció (Mossa, Forlín i Christian).