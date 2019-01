El Reus pot seguir jugant però perd tots els seus drets

El Reus Deportiu pot seguir competint a la Segona Divisió, tot i que ha perdut tots els seus drets com a membre de la Lliga de Futbol Professional. Aquesta és la resolució que ha dictaminat el jutge de disciplina social de la patronal de clubs després de revisar el cas del club del Baix Camp, ofegat pels deutes i que s’ha quedat amb només 12 jugadors per culpa dels impagaments.

La mesura és provisional, i per això l’entitat pot seguir jugant a la Lliga 1/2/3 els pròxims mesos, almenys fins a final de temporada. Això sí, se li ha suspès “el dret a la tramitació de llicències federatives de la Lliga”, i també el dret “del club i dels seus dirigents actuals a ser elegibles per a qualsevol dels òrgans associatius de la Lliga”. Tot plegat després d’acreditar-se l’impagament als futbolistes -sis dels quals van abandonar fa uns dies l’entitat per aquest motiu- i a altres empleats del Reus Deportiu. L’expedient disciplinari pot concloure o bé amb un advertiment -fet que sembla poc probable tenint en compte la gravetat de la situació- o amb l’expulsió del club de la Lliga Professional per un període de cinc temporades.

L’AFE en demana la suspensió

L’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) ve emetre ahir un comunicat per demanar que se suspengui el partit de demà entre el Màlaga i el Reus Deportiu. El motiu és que el club català tan sols disposa de dotze jugadors del primer equip amb llicència. L’AFE va recordar a través de la seva nota que “sempre ha de prevaler la defensa dels futbolistes, els actors principals d’aquest esport i que fan gran una competició”. El Reus, que ocupa places de descens, té previst completar la convocatòria amb jugadors del filial.