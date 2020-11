El Sabadell, derrotat a El Molinón (3-1)

L'Sporting s'ha imposat al Sabadell amb un gol matiner d'Aitor García i dos en els minuts finals de Gaspar Campos, que en cinc minuts ha acabat amb les il·lusions dels catalans que havien aconseguit empatar gràcies a un gol de Juan Hernández i aspiraven a puntuar a El Molinón.

L'entrenador de l'Sporting, David Gallego, ha repetir la mateixa alineació que va empatar diumenge passat a Mallorca, on va realitzar probablement els millors 45 minuts de la temporada tot i que no li van servir per aconseguir més que un empat perquè no van saber aprofitar les ocasions creades. Tot al contrari que el Sabadell, que ha saltat a El Molinón amb cinc canvis respecte a l'equip que es va imposar en l'anterior jornada a Les Palmes, cosa que no li va servir per abandonar les posicions de descens que ocupa des de fa temps.

En el minut 89 Grego ha vist la vermella directa i es perdrà el partit contra el Fuenlabrada. El Sabadell continuarà una jornada més en zona de descens amb deu punts mentre que l'Sporting empata a 27 amb el líder, l'Espanyol.

"Sabíem de l'exigència d'aquest partit. Hem fet el que era més difícil: empatar el partit. Després hem concedit massa ràpid i fàcilment", ha explicat Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell.