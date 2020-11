El Sabadell es retroba amb la victòria (3-1)

El Sabadell ha superat el Las Palmas (3-1) i s'ha retrobat amb la victòria. Adri Cuevas (dos) i Guruzeta han marcat els gols d'un equip arlequinat que sempre ha portat la iniciativa. Sergio Ruiz ha sigut l'autor de l'únic gol visitant a la Nova Creu Alta.

El Sabadell, que ja suma un total de 10 punts, ha fet un gran partit en un diumenge en què Antonio Hidalgo ha recuperat els lesionats Pierre i Xavi Boniquet. "Era molt important guanyar pels jugadors, pel club, per l'afició, per tot. Per nosaltres avui era un partit clau. Ens havíem de fer forts a casa i aquesta victòria ens suma més confiança", ha explicat el tècnic.

"Hauria d'haver substituït els onze jugadors", s'ha lamentat Pepe Mel, entrenador de l'equip canari.