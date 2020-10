Èpic primer triomf del Sabadell (1-0)

El Sabadell va superar ahir el Leganés (1-0) i es va apuntar la primera victòria de la temporada. L’equip arlequinat va treure petroli d’una extraordinària segona meitat contra un dels aspirants a l’ascens de categoria. Stoichkov va marcar el gol del conjunt local en una acció plena de suspens, ja que, després de consultar amb el VAR, l’àrbitre va anul·lar l’acció per fora de joc, però sorprenentment després va rectificar i li va donar validesa a l’acció. El partit va estar aturat durant cinc minuts a l’espera de la decisió final. L’àrbitre Daniel Trujillo Suárez, a més, va acabar lesionat i no va poder finalitzar el partit sobre la gespa. El quart àrbitre, Busquets Ferrer, va ocupar el seu lloc.

Aquestes dues incidències van allargar un partit que va tenir deu minuts de temps afegit, però el Sabadell va mantenir l’ordre tàctic i es va assegurar la primera victòria de la temporada. A diferència d’altres partits d’aquesta campanya, el conjunt català va actuar amb ofici contra un Leganés que no va saber materialitzar cap de les bones oportunitats que va tenir durant la primera meitat. Tot i el triomf, el Sabadell es manté com a cuer.

David López, satisfet a l’Espanyol

David López va comparèixer ahir davant dels mitjans de comunicació per valorar l’inici de temporada de l’Espanyol i fer un petit repàs a altres temes d’actualitat. “Estic molt content i feliç per com ha quedat l’equip, pel meu rol dins el vestidor. És un orgull ser capità i una peça important; aquesta responsabilitat important m’aporta molt”, va dir López, que va aprofitar per felicitar els 120 anys a la família espanyolista. “Viure l’experiència com a capità va ser brutal per com es va donar el partit, per la victòria. Només va faltar que la gent fos amb nosaltres”, va resumir.