L'expedient per exhibir una senyera gegant a Reus, arxivat

Segons ha avançat la Cadena SER, el Comitè de Competició ha arxivat definitivament l'expedient obert contra el Reus Deportiu amb relació a l'exhibició d'una senyera gegant durant el partit del 23 de setembre contra l'Osasuna. La resolució, que conclou que no hi ha infracció per part del club, tampoc no sanciona els càntics que es van escoltar.

El club va fer fa uns dies una roda de premsa, amb la presència del president Xavier Llastarri; el conseller delegat, Joan Oliver, i el conseller i advocat Pere Mellado per defensar la seva posició. "Aquest expedient s'ha obert de manera irregular i extraordinària. Vam mostrar la senyera la setmana que la Guàrdia Civil va detenir 16 alts càrrecs i va cridar a declarar més de 700 alcaldes. Estem emprenyats. No hem fet res que no es pugui fer", va dir Oliver. "Això forma part d'un intent deliberat de destruir el futbol català. I el primers afectats serem els 5 clubs professionals", va afegir.