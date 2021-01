Els Jocs Mediterranis d'Almeria examinen la regularitat del Sabadell

Si d’alguna cosa es viu al futbol és de moments. De dinàmiques positives i negatives, i són aquestes circumstàncies les que poden decidir temporades completes. Aprofitar-les o no et pot enviar de cap a l’infern o deixar-te sense una possibilitat a l’ascens. Sabadell i Almeria gaudeixen ara mateix d’una regularitat buscada des de fa temps, i trobada gràcies al treball. Els resultats entre una entitat i l'altra no tenen res a veure, però totes dues estan satisfetes del seu lloc a la classificació. I encara més tenint en compte la foscor de les primeres dates de campionat. Els andalusos són tercers a la taula, i acumulen 7 triomfs en els últims 8 enfrontaments, inclosa la maneta a l’Alabès en el partit de Copa del Rei. Els d’Antonio Hidalgo no saben el que és perdre en lliga des del sis de desembre en la derrota davant l’Oviedo per 0-1. Un mes i mig en què els arlequinats no han parat de sumar punts fins a trobar-se fora del descens.

Malgrat l’estadística, no tot són flors i violes a la capital vallesana. L’eliminació en Copa davant la Penya Deportiva en una tanda de penals nefasta és l’única taca negra dels últims 49 dies. També fastigueja la baixa de Néstor Querol. L’atacant no hi serà en el duel dels Jocs Mediterranis per acumulació de cartolines grogues. Tot i això, el Sabadell podrà comptar amb la nova incorporació d’aquest mercat hivernal, Álvaro Vázquez. El davanter badaloní estarà cedit al conjunt d’Hidalgo com a mínim fins a final de temporada procedent de l’Sporting de Gijón. “El veig amb moltes ganes i molt motivat. Aquests dies ha entrenat molt bé dins del grup”, analitzava el tècnic de Granollers. L’exfutbolista de l’Espanyol, el Getafe i el Nàstic, entre d’altres, es converteix en un efectiu més per sumar-se a un atac arlequinat necessitat de gol. Una falta d’anotació diumenge (14.00 h, Movistar LaLiga) pot ser mortal davant del gran rival que tindran al davant. “ Per a mi són l’equip que juga millor de la categoria. Està molt treballat i té jugadors de molta qualitat”, avisa Hidalgo sobre l’alt nivell del seu adversari.

Els catalans ja van donar motius en l’enfrontament a la Nova Creu Alta perquè els de José Gomes estiguin inquiets. Una diana al 93 de Ramazani els va donar una victòria (1-2) que probablement no van merèixer mai. No obstant, serà una prova de foc. El Sabadell s’examina en un dels estadis més potents de la Lliga SmartBank. Perdre pot significar quedar-se en zona vermella el cap de setmana. Guanyar valdrà per corroborar la serietat impresa en la competició domèstica.