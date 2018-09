El Reus i el Nàstic se citen en un duel català amb motivacions diferents

El Reus i el Nàstic de Tarragona protagonitzaran el primer derbi tarragoní de la temporada a la Lliga 1/2/3 en la sisena jornada del campionat de la lliga, quan els dos equips estan intentant trobar el seu lloc en la taula classificatòria. El duel es disputarà a les 18 hores d'aquest diumenge, quan s'espera pràcticament un ple complet en un Estadi Municipal de Reus on es preveuen unes 4.000 persones, xifres a les quals només s'arriba en aquest camp en els derbis o en duels decisius.

El Reus, que actuarà com a local, té la baixa de l'extrem David Querol, que segueix lesionat des de l'estiu. El punta del filial però habitual amb el primer equip Rubén Enri serà dubte fins a última hora per molèsties. Xavi Bartolo, tècnic negre-i-vermell, tindrà les mateixes dificultats que les anteriors setmanes per confeccionar un onze a causa dels problemes amb els jugadors no inscrits per haver excedit el límit salarial. Malgrat això, l'entrenador del Reus podrà situar en el camp el seu onze de gala, amb un futbolista del filial com és Alfred Planas, que apunta a l'extrem dret acompanyant en atac Miguel Linares i Fran Carbia.

Per la seva banda, el Nàstic es presentarà al duel amb algunes baixes per lesió, com són les del defensa central Josua Mejías, el migcampista Ramiro Guerra i el lateral esquerrà Javi Jiménez. El tècnic del conjunt tarragoní, José Antonio Gordillo, podria repetir l'onze que la setmana passada va aconseguir el primer triomf en Lliga (1-0 davant Osasuna) incloent-hi Manu Barreiro a la punta d'atac en substitució de Luis Suárez. El gallec, doncs, formaria duo d'atac després de recuperar-se de les seves molèsties amb un Manu del Moral que va ser l'artífex de la primera victòria contra els navarresos. Gordillo vol mantenir la línia de l'últim partit i, per això, no farà més canvis dels estrictament necessaris.

Els reusencs arriben al partit amb set punts sumats i els tarragonins amb quatre, per la qual cosa la diferència en la taula es podria elevar a sis punts en cas de triomf local o igualar-se, si s'imposa el Nàstic.