Sabadell-Almeria: duel de dinàmiques ascendents a la Nova Creu Alta

Desafiament d’evolucions positives a partir d'aquest dijous a les 19 h a la Nova Creu Alta entre catalans i andalusos. Els locals, després del mal inici de temporada, sumen 7 punts dels últims 9 possibles, entre els quals els de les últimes dues victòries consecutives, que els han fet prendre aire i confiança davant el dur calendari de la divisió de plata. “El que és principal és creure en la nostra idea, però s’ha de veure en punts i victòries, això és el que ens dona força per seguir creient”, deia Hidalgo sobre les claus dels últims èxits. Al davant, l’Almeria, un rival dur, a priori candidat al play-off i que, com els sabadellencs, també les va passar magres en les primeres dates del campionat. Els de José Gomes, però, van seguir paral·lelament i sense adonar-se’n, la mateixa línia ascendent del rival amb qui es veuran les cares demà. Els blanc-i-vermells registren 4 partits consecutius puntuant. Han aconseguit la victòria en dues ocasions, fet que suma un total de 8 punts de 12 possibles.

Aquest matx correspon a la primera jornada de la temporada, cosa que fa pensar en si ha afavorit els arlequinats, ara que sumen dos triomfs en sèrie. Per al tècnic portuguès de l'Almeria, José Gomes, els hi pot resultar fins i tot beneficiós. “No sé quin és el millor moment per jugar contra el Sabadell. A l’inici de temporada jugaven molt tancats al seu camp. Ara estan molt confiats traient la pilota des del darrere i això pot ser bo per generar-nos espais”. Per a les dues entitats és important sumar aquests 3 punts ajornats. A part d’aquest partit, els dos equips en tenen un altre pendent de disputar. Puntuar en alguna d’aquestes dues dates significaria recuperar terreny perdut respecte a la resta que no tenen partits demorats. Per al Sabadell està en joc sortir del descens i per a l’Almeria acostar-se al màxim a la zona de promoció a la Primera Divisió.

Els homes d’Antonio Hidalgo hauran de combatre amb la sensible baixa de Juan Ibiza, un dels golejadors de l'última victòria. “Tenim suficients recursos per substituir-lo. El que surti ho farà a un gran nivell”, comentava el preparador local. D’altra banda, preocupa l’estat de forma del principal atacant dels visitants, Sadiq. Tot i que el nigerià només ha materialitzat un gol, el seu tècnic assegura que marcarà un mínim de 15 dianes al finalitzar la Lliga. “Si no passa res estrany, marcarà més de 15 gols. Conec el seu potencial perquè treballo amb ell cada dia i crec que té un gran marge de millora”, declarava amb molta confiança José Gomes.