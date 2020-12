El Sabadell buscarà la victòria davant un rival directe

La victòria a Eivissa a la Copa del Rei (0-2) de dimecres passat va servir perquè els jugadors d’Antonio Hidalgo hagin sumat el tercer partit consecutiu sense conèixer la derrota. Tant és així, que l’empat amb l’Alcorcón de fa dues setmanes i el gran triomf a Cartagonova han fet que el Sabadell afronti el partit d’aquest dissabte (16 h, Movistar LaLiga) fora del descens. Tot i això, hi ha una preocupació molt important en terres vallesanes. El conjunt arlequinat és el pitjor local de la Lliga SmartBank, amb només 7 punts conquerits a la Nova Creu Alta. Una dada que, sens dubte, resta optimisme a l’important enfrontament davant el Castelló. Amb aquest partit, tant catalans com castellonencs s’acomiaden del 2020.

Tot i les dificultats a l’hora de sumar punts als partits de casa, Antonio Hidalgo veu en l’enfrontament amb el Castelló l’oportunitat de posar fi a aquesta mala ratxa. “Sempre volem guanyar i aquest partit és una bona oportunitat”, comentava un il·lusionat Antonio Hidalgo en la roda de premsa prèvia al partit. Però el preparador de Granollers també va voler avisar que no seria fàcil aconseguir el triomf. “El Castelló és un equip que t’exigeix molt en l'aspecte físic i tàctic. És un equip molt ordenat, no serà fàcil”, declarava Hidalgo. Encara que el Sabadell no és un conjunt del tot fiable al seu estadi, els orelluts per la seva banda han tingut moltes dificultats com a visitants. Dels 18 punts aconseguits, només 6 són lluny del Municipal de Castalia. El conjunt d’Òscar Cano arriba a la Nova Creu Alta després d’una golejada a favor seu davant l’Albacete (3-0) i també de passar de ronda de la Copa del Rei (0-2) amb el San Fernando.

L'objectiu de les dues entitats és clar: acabar l’any amb una victòria i mantenir-se fora del descens. Actualment el conjunt arlequinat és divuitè amb 17 punts, superats només per un punt pels orelluts, que són dissetens a la classificació. Després d’un primer tram de campanya sense sortir de la zona baixa, els vallesans tenen l’opció d’acabar el maleït 2020 fora dels llocs de descens i, d’aquesta manera, fer justícia al bon joc de l’equip d’Antonio Hidalgo.