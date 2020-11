Oblidar el Molinón per sortir del descens

En la setmana que ens ha deixat un mite del món del futbol com Diego Armando Maradona i s'han repassat de dalt a baix tant les seves gestes com els seus defectes, els més nostàlgics han volgut recordar el moment en què el pelusa es va posar l'arlequinada, encara que fos només per unes fotografies, gràcies a la seva amistat amb Oswaldo Dalla, exjugador del Sabadell a la temporada 1982/83. Època de bogeria absoluta a la ciutat, quan el millor jugador del moment hi anava per veure els partits del seu íntim amic i desencadenava el caos en una sortida de l'estadi plena d'aficionats que buscaven la seva firma. Enmig de tanta melancolia, la casa del combinat del Vallès torna a obrir les portes a l'afició com si Diego, des del cel, volgués tornar a veure una Nova Creu Alta amb els colors arlequinats animant el seu equip com ho va fer per al seu compatriota Oswaldo.

Però per guanyar, primer s'han de deixar enrere les derrotes com la del Molinón, on l'equip d'Antonio Hidalgo un cop més va pecar els últims minuts de partit i va tornar d'Astúries amb 0 punts a la butxaca. No obstant això, el calendari d'aquest cap de setmana pot portar bones notícies als sabadellencs, que, si aconsegueix la victòria i l'acompanyen els resultats de la resta de jornades, podria sortir del descens amb un partit menys. Castelló i Saragossa visiten els terrenys de joc de Mirandés i Espanyol respectivament, on poden deixar punts amb facilitat. Tot i això, el rival que visitarà terres vallesanes aquest dissabte no serà precisament fàcil. Antonio Hidalgo ja ha avisat del potencial del Fuenlabrada en la roda de premsa prèvia al matx: "És un dels equips que més xuta a porteria. Juga molt a camp contrari i amb un nivell d'intensitat molt alt. És un equip molt complet", advertia el tècnic de Granollers.

Serà el primer cop en la història que es veuen les cares Sabadell i Fuenlabrada (dissabte, 16 h, Movistar La Liga). És a les mans dels dos equips ser el primer que guanya l'altre, bé per la permanència, bé per assolir la zona de play-off situada a tan sols 3 punts. Els madrilenys no coneixen la derrota des de fa un mes. En cinc partits consecutius només han conquerit una victòria i s'han repartit els punts, sorprenentment pel mateix resultat d'empat a un, en els quatre restants.