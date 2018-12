L'Al Ain elimina el River Plate del Mundial de Clubs (2-2, 5-4)

El River Plate no jugarà la final del Mundial de Clubs. L'equip argentí, flamant campió de la Copa Libertadores més llarga de la història, ha caigut aquesta tarda eliminat a semifinals contra l'Al Ain (2-2, 5-4). Els amfitrions han estat a l'altura del rival, amb ofici defensiu i més encert. Han necessitat els 90 minuts i una pròrroga, però han signat la gran sorpresa del campionat internacional.

El River ha hagut de remuntar un gol inicial de l'Al Ain, que minuts més tard tornaria a establir l'empat. El marcador no s'ha tornat a moure i l'àrbitre ha marcat el temps de tanda de penals. Amb l'argentí Armani tocant pilotes, però no aturant-les, el River ha perdut per una errada d'Enzo Pérez. L'exmigcampista de l'Atlètic de Madrid ha fallat el cinquè i definitiu penal. L'Al Ain s'enfrontarà al Reial Madrid o al Kashima Antlers japonès en la final.