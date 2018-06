L’Ajuntament i el Girona preparen la concessió de Montilivi per 50 anys

A falta de l’aprovació al ple municipal que es farà divendres a la tarda, l’Ajuntament i el Girona han enllestit l’acord de concessió de Montilivi que permetrà a l’entitat blanc-i-vermella utilitzar l’estadi durant els pròxims 50 anys. “Fa molts mesos que treballem plegats amb el Girona, el document ja s'ha presentat a l’oposició. En els pròxims dies hauríem d'obtenir-ne la conformitat definitiva”, ha dit Marta Madrenas, l’alcaldessa de la ciutat. El Girona disposarà de més metres quadrats edificables respecte dels que tenia fins ara, i superarà els 15.000 en total, amb l’objectiu de construir o edificar operacions que siguin necessàries o vinculades a l’entitat esportiva i que aportin els serveis auxiliars adequats per als aficionats. “Ha de ser còmode i aportar un dinamisme actiu que reporti beneficis econòmics al voltant de l’estadi. Sempre relacionat amb els objectius del club”. Des de l’entitat s’opta per donar una experiència superior als 90 minuts de partit a totes les persones que vulguin disfrutar de Montilivi. La creació d’una petita zona d’oci, amb restauració i botigues, serà un dels pals de paller. Però de moment serà a petita escala. “Ha de tenir vida, el que s'hi faci no pot estar tancat 14 dies i obrir només quan hi ha partit. Siguin restaurants, botigues o el que tinguin pensat. Visualitzo un Montilivi canviat a mitjà termini, tot i que no vull avançar esdeveniments, ha de ser el club qui ho expliqui. El més important és que tothom vol que això rutlli”, ha afegit. “El Girona assumirà íntegrament el cost de la concessió i un cop finalitzi, tot revertirà a l’Ajuntament. No hi haurà subvencions i les despeses de manteniment també van a càrrec de l’entitat”, ha assegurat la regidora d'Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas. El cànon destinat a les obres d’inversió, que es determinaran amb una comissió on tindran cabuda les dues parts, s’eleva a 197.929 euros anuals.

Un dels canvis més significatius és el permís que el Girona pugui afegir el nom del patrocinador a l’estadi. “L’única condició és que mantinguin el nom de Montilivi o hi posin el del Girona, però poden utilitzar-ho per obtenir beneficis addicionals”, ha comentat Madrenas, que ha deixat clar que les condicions podrien canviar segons l’estat de salut del club. “No és el mateix jugar a Primera que tornar a baixar, o fins i tot jugar la Champions”. Serà una concessió oberta a possibles variacions. “Hem sigut discrets, creiem que és la manera de fer les coses. La vinculació pot experimentar modificacions, a la vida es produeixen situacions fàctiques que aquesta concessió permetrà. El document està obert a revisar-se, anualment, per si s’ha d’actualitzar. L’objectiu és que les dues parts estiguin satisfetes. Això demostra la voluntat que tenim perquè les coses surtin bé i és una eina de planificació útil per als nous reptes que vol viure el Girona”, ha afirmat l’alcaldessa, que espera que el club es consolidi al màxim nivell. “Un club de Primera necessita un estadi de Primera, en som conscients. I nosaltres no podem fer segons quines inversions perquè tenim altres prioritats. És important mantenir la identitat, mantenir el lligam amb la ciutadania. Tenim clàusules de potenciació del futbol femení i formatiu, així com el deure de destinar una part de les entrades de cada partit a entitats del tercer sector, de persones amb discapacitat o amb risc d'exclusió social”. Madrenas ha parlat dels guanys. “Volem mantenir els beneficis que aporta tenir el nostre club a l’elit, són un exemple per als més petits. Aquests valors afegits són el principal patrimoni de riquesa”. També s’ha felicitat per la feina ben feta. “No volem un altre Akasvayu, els nous gestors del club són gent seriosa, que treballa amb rigor. Crec que la ciutat està sabent aprofitar aquest repte, la proposta és la millor que podíem presentar”, ha conclòs.

Obres al gol sud i canvi d’il·luminació

El Girona, un cop arribi a una entesa amb el mateix Ajuntament i amb la Universitat, podrà engegar la remodelació prevista al gol sud, amb una graderia retràctil semblant a la situada al gol nord, i ampliar una capacitat que s’acostarà als 15.000 espectadors. El faraònic projecte dut a terme pel club des de l’arribada a la propietat dels dos màxims accionistes, el City Football Group i el Girona Football Group, farà un pas més cap a l’excel·lència amb l’objectiu de fer més factible la consolidació dels gironins a l’elit, abans de l’inici de la segona temporada. Un dels requisits per competir a la Primera Divisió és tenir una il·luminació d'acord amb les exigències de la LFP perquè sigui adequada per a les retransmissions televisives. Aquest aspecte estava paralitzat esperant l’acord de concessió amb l’Ajuntament. Amb dos anys de marge per complir la llista de demandes que inclou el canvi d’escenari, aquest estiu serà el més propici per canviar les torres que continuaran transformant Montilivi per situar-lo a l’altura del bonic moment que viu el Girona.