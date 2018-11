Alemanya condemna a 14 anys l'autor de l'atemptat contra l'autocar del Dortmund

La justícia alemanya ha condemnat aquest dimarts a 14 anys de presó l'autor de l'atemptat contra l'autobús del Borussia Dortmund, identificat com a Sergei W. i de 28 anys d'edat, després de declarar-lo culpable d'intent d'assassinat en 28 casos. La sentència és inferior a la petició de la fiscalia, que sol·licitava cadena perpètua per l'atac que es va produir l'abril del 2017 i que va afectar el jugador català Marc Bartra. L'incident va tenir lloc quan l'equip es dirigia al l'estadi amb l'autocar oficial per disputar un partit de quarts de final de la Lliga de Campions contra el Mònaco.

Sergei W. havia posat un bomba de fabricació casolana a l'inici del recorregut. La va fer detonar des de la distància, com ell mateix va confessar durant el procés judicial. L'objectiu de l'autor era "provocar el dany més gran possible", segons les conclusions de la fiscalia, i va prendre en consideració que podia causar morts i ferits. El propòsit de l'autor de l'atemptat aparentment no tenia cap relació amb el futbol, sinó que pretenia provocar una baixa de les accions del Borussia Dortmund en borsa per, posteriorment, enriquir-se amb una especulació borsària.

L'atemptat va provocar una forta commoció a Alemanya, ja que fins a la detenció del seu responsable, deu dies després de l'atac, es va especular amb tota mena de rerefons, inclòs el terrorista. El partit es va jugar amb un dia de retard, fet que posteriorment va generar divisió entre la directiva del club i el llavors entrenador, Thomas Tuchel, que va deixar el Dortmund en acabar la temporada. Bartra va haver de ser hospitalitzat i després va estar un llarg període de baixa, mentre que alguns jugadors van haver de rebre assistència psicològica.

Sergei W., de 28 anys, va néixer a Rússia i va arribar amb la seva família a Alemanya el 2003. Vivia al sud-oest del país, treballava com a electricista i, segons la fiscalia, guanyava uns 3.900 euros mensuals. Havia invertit 44.300 euros apostant a una baixada en la cotització de les accions del club, l'únic de la Bundesliga que cotitza en borsa.