Aleksander Ceferin, reelegit com a president de la UEFA fins al 2023

El 43è Congrés Ordinari de la UEFA que s'ha celebrat aquest dijous a Roma ha acordat que Aleksander Ceferin segueixi al capdavant de l'organisme que dirigeix el futbol europeu fins al 2023. El congrés també ha servit per elegir Luis Rubiales, president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, com a nou membre del Comitè Executiu de la UEFA, fent així les seves primeres passes internacionals a les institucions europees.

Ceferin, nascut a Ljubljana el 1967, va arribar al càrrec el setembre del 2016 després de les eleccions convocades davant la inhabilitació de Michel Platini per part de la FIFA per incomplir el codi ètic. Aleshores, a diferència de la situació actual, en què era l'únic candidat, l'eslovè es va imposar a l'holandès Michel van Praag. Aquest dijous ha estat reelegit per unanimitat de les 55 federacions, decisió que ha estat rebuda amb un llarg aplaudiment dels presidents i directius que s'hi han aplegat.

En el seu discurs, Ceferin ha promès que el seu pròxim mandat estarà encapçalat per la "unitat, esperança, respecte i solidaritat" i ha manifestat el desig que el futbol europeu segueixi sent "respectuós, respectable i respectat".

Sobre les continuades tensions entre la UEFA i la FIFA, Ceferin ha optat per transmetre un missatge de concòrdia, assegurant que intentaran establir-hi una relació cordial: "Serem una font d'idees constructives per la FIFA en lloc d'una oposició". El president de la UEFA també ha declarat que estan preparats per treballar colze a colze amb el màxim organisme mundial per continuar fent del futbol l'esport número u.

Sobre els pròxims reptes, Ceferin ha explicat que el més immediat és intentar que el futbol sigui més accessible als aficionats de tot el planeta gràcies a les plataformes digitals. També ha fet referència al futbol femení, del qual ha assegurat que aconseguiria fer un pas més gràcies al Campionat d'Europa de la UEFA que se celebrarà a Anglaterra el 2021.

Finalment, al congrés també s'ha decidit que la norma del valor doble dels gols en camp contrari seguirà en vigor sense canvis les pròximes temporades.