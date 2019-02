10 morts en un incendi al centre d'entrenament del Flamengo, a Rio de Janeiro

10 persones van perdre la vida i diverses van resultar ferides en un incendi que es va produïr aquest divendres al centre d’entrenament del club de futbol Flamengo, a Rio de Janeiro. A més, dos ferits es troben en estat greu. Els 10 morts són jugadors del club menors d’edat. El succés es va produïr aquest divendres a la matinada a les instal·lacions del Ninho do Urubu, a la zona oest de Rio. Les flames van destruir l’allotjament on dormien jugadors del futbol base, d’entre 14 i 17 anys d’edat.

El Flamengo, el club amb més aficionats del Brasil, ha inaugurat fa poc la seva nova Ciutat Esportiva , deixant les velles instal·lacions per a fer de residència dels jugadors de futbol base de ciutats allunyades de Rio de Janeiro, l’escenari dels fets. Els equips de bombers que van acudir al lloc van aconseguir extingir l’incendi unes dues hores després i posteriorment van treballar per evitar nous focus. De moment, es desconeix el motiu del desastre. Entre els morts, hi havien diferents jugadors internacionals en categòries inferiors amb la selecció brasilera, com el porter de 15 anys Christian Esmério.e