L'Argentina troba a faltar Messi i cau derrotada contra Nigèria (2-4)

L'Argentina, que guanyava per 2-0 en l'amistós contra Nigèria jugat a Rússia, ha acabat perdent per 2-4 i ha trobat a faltar massa el seu capità, Leo Messi, que va rebre el permís de Jorge Sampaoli per no disputar aquest partit de preparació per al Mundial.

El conjunt 'albiceleste' s'imposava amb gols de Banega (minut 22) i Agüero (min 35), però Nigèria ha capgirat el marcador gràcies a Kelechi Iheanacho (min 44), Alexander Iwobi (min 51 i min 73) i Brian Idovu (m¡n 53).

L'Argentina ha sigut superior a la primera part, però ha patit massa en la segona, amb un equip experimental per buscar alternatives de cara al Mundial. El tècnic argentí ha presentat un equip amb bastants suplents i amb l'absència de Messi, que va jugar dissabte en el partit que els va donar la victòria per 0-1 davant de Rússia.

És la primera derrota de Sampaoli com a seleccionador de l'Argentina després de quatre victòries, tres de les quals en amistosos, i tres empats en les eliminatòries sud-americanes del Mundial.