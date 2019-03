L'Arsenal posa punt i final a la ratxa de Solskjaer a la banqueta del Manchester United (2-0)

El partidàs de la jornada ha deparat la primera derrota d'Ole Gunnar Solskjaer a la banqueta del Manchester United. L'Arsenal ha apretat des del principi i s'ha avançat a l'Emirates Stadium amb un gran gol de Granit Xhaka. El suís ha rebut a la frontal de l'àrea i amb un xut enverinat ha deixat plantat a David de Gea.

El United ha collat als 'gunners' a les acaballes del primer temps i a la represa del partit. Romelu Lukaku i Marcus Rashford han pogut posar les taules en el marcador. En el millor moment dels visitants, Fred ha derribat Lacazzette i l'àrbitre ha assenyalat un més que dubtós penal. Aubameyang no ha fallat des dels onze metres i ha col·locat el definitiu 2-0. Amb aquest gol, se situa segon com a màxim golejador de la Premier League amb amb 17 gols, empatat amb Harry Kane i Mohamed Salah.

L'Arsenal avança al Manchester United i es col·loca quart amb 60 punts, mentre que els 'red devils' ocupen la cinquena plaça amb 58.

El Liverpool continua l'estela del Manchester City (4-2)

Remuntada, golejada i sense despenjar-se de la Premier League. El Liverpool ha espantat el fantasmes a la competició domèstica després d'empatar a zero contra l'Everton en la jornada passada. Aquest cop, golejada al Burnley, que lluita per salvar-se. Això sí, patint.

Els visitants s'han avançat al marcador gràcies a un gol olímpic d'Ashley Westwood: bona manera de reestrenar-se com a golejador a la Premier League (no marcava des de feia gairebé tres anys). Els 'reds', però, han dominat el ritme del partit i abans de la mitja part ja guanyaven per 2-1. Roberto Firmino al minut 19 i Sadio Mané al 29 han capgirat el marcador a Anfield.

El monòleg dels de Jurgen Klopp s'ha mantingut al segon temps. Firmino semblava haver sentenciat el partit amb el 3-1 al minut 67. Cap aficionat del Liverpool temia pel resultat fins que Johann Gudmundsson ha posat la por al cos de tothom amb el seu gol al temps de descompte. Amb el Burnley a l'atac buscant una gesta heroica, Sturridge ha trobat Mané amb una gran passada en profunditat. El senegalès no ha perdonat i ha segellat un triomf importantíssim per a les aspiracions a la Premier.

El Liverpool, doncs, continua l'estela del Manchester City, que també va guanyar ahir. Els 'reds' són segons amb 73 punts, un menys que el City de Guardiola.

Eden Hazard rasca un punt 'in extremis' pel Chelsea (1-1)

Tot i l'aclaparador domini 'blue' durant els 90 minuts, els de Maurizio Sarri han estat incapaços de perforar la porteria rival. Els 'wolves', en la seva primera aproximació a l'àrea de Kepa Arrizabalaga, han obert la llauna a Stamford Bridge gràcies a un gol de Raúl Jiménez.

Massa premi s'haurien endut els 'wolves' de Stamford Bridge, fins que Eden Hazard ha rascat un punt que semblava perdut. Una canonada des de la fora de l'àrea del belga, imparable per a Rui Patricio, ha atorgat un punt que sap a poc als londinencs.

El Chelsea continua fora de les places de Champions League; ocupa la sisena posició amb 57 punts; això sí, amb un partit menys jugat.