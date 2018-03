Arthur: "Ara podré comprovar si Messi és d'aquest planeta"

Arthur Melo ja parla com a jugador del Barça. El migcampista del Gr êmio de Porto Alegre ha valorat aquest dijous el seu fitxatge pel club barceloní en una entrevista al programa 'El laguero', de la Cadena SER. L'internacional amb el Brasil ha explicat que sempre havia somiat de vestir la samarreta blaugrana, tot i que ha admès contactes amb el Reial Madrid. "Jo sempre he volgut jugar al Barça, fins i tot abans de ser futbolista. Neymar em va recomanar que vingués aquí. Em va parlar molt bé de la ciutat i del club. El meu representant va estar en contacte amb el Madrid de manera extraoficial. La decisió final la vaig prendre amb la meva família", ha dit.

"Tot ha anat molt ràpid. Per a mi era un somni poder jugar en algun moment al costat de jugadors tan grans com Messi. Ara resulta que podré jugar cada dia amb ell. Podré comprovar si Messi és d'aquest planeta", ha comentat Arthur, que s'ha definit com un futbolista ofensiu. "Gaudeixo del futbol quan tinc la pilota als peus perquè m'agrada marcar el ritme dels partits".