L'Atlètic punxa i el Madrid se suma a la persecució al Barça

Santiago Solari vol fer un Zinedine Zidane. El tècnic del Reial Madrid, amb la boca petita i alineacions que, setmana rere setmana, van desafiant les jerarquies heretades de la plantilla –diumenge va tornar a asseure Marcelo, Isco i Asensio, per donar la titularitat a Reguilón i Ceballos–, va avançant camí per recuperar part del terreny perdut a l’inici de temporada. L'equip blanc va resoldre la visita de l’Alabès al Santiago Bernabéu amb un clar 3-0 que li permetrà arrodonir un bon cap de setmana: li retallarà dos punts al Barça i tres a l’Atlètic de Madrid.

L’empat de dissabte dels blaugranes davant del València havia convertit la jornada de diumenge en una bona oportunitat per catapultar-se en la lluita pel títol i, al migdia, la carambola es va multiplicar encara més, quan un gol de penal de Canales va deixar bocabadat l’Atlètic davant del Betis. Els de Simeone havien acumulat prou mèrits per sumar, al menys, un punt al Benito Villamarín, però van acabar punxant per culpa d’un penal ridícul de Filipe Luis, per mans dins de l’àrea. Canales, amb un xut precís, inabastable per a Oblak, va marcar l’únic gol del partit al minut 65. Diversos xuts de Morata, un tou i un altre massa alt, i un pal en un remat delicadíssim de Griezmann, haurien pogut premiar més els matalassers, però la dinàmica de joc dels andalusos va acabar sent massa per als visitants. Simeone, però, demanava confiança “per seguir treballant”, restant importància al punt de distància que guanya el Barça.

El Madrid recupera el somriure

Va ser l’única alegria que es va endur el Barça des del sofà perquè l’esforç de l’Alabès d’Abelardo no va ser suficient per ferir el Madrid. Karim Benzema va deixar clar aviat que vol liderar la remuntada blanca en Lliga, i va rematar una centrada de Reguilón després d’una assistència amb túnel de Vinicius a Vigaray. El mateix extrem brasiler va donar tranquil·litat al Bernabéu amb el segon gol a deu minuts del final, justament quan els madridistes buscaven adormir amb possessions llargues un partit que l’Alabès mirava de sacsejar a cops de passió. Alguna transició perillosa van poder traçar els vitorians, però van trobar un Courtois ferm i un Madrid que ja somriu amb convicció. Que a l’horitzó de les pròximes setmanes esperin un clàssic a les semifinals de Copa del Rei i el retorn de la Champions és prou estímul perquè els blancs ja engegin la maquinària de la fe. Per acabar d’arrodonir la festa, Mariano va sumar un gol de cap que li aportarà confiança i que traurà pes golejador a Benzema. “Estic molt content d’haver tornat a jugar i que l’equip hagi guanyat. El vestidor està unit i amb moltes ganes”, va dir l’atacant de Premià de Mar.

El gol de Mariano va ser l’altra bona notícia per a un Solari que, gairebé quatre mesos després de fer-se amb el càrrec a la primera plantilla, ha aconseguit reconnectar l’afició amb l’equip.Va trobar-se un Madrid a set punts del Barça i ara el té a 8, però havent superat –si més no, aparentment– una crisi al vestidor. Els paral·lelismes amb la primera temporada de Zidane, que també va pujar del filial per tapar el forat d’una destitució, estimulen al Madrid. Amb un clàssic a la cantonada, és il·lusió per a la parròquia blanca. “Intentarem guanyar [al Camp Nou]”, deia Mariano. Res de nou. La diferència és que, ara, el vestidor s’ho creu de debò.