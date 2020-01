El Badalona tanca una Copa històrica a la pròrroga

El Badalona va posar ahir punt final a la seva Copa del Rei per la porta gran, forçant la pròrroga contra el Granada a la fase dels setzens de final (1-3). El temporal de pluja i vent no va tombar una jornada històrica per al club, que havia convertit en rutina competir contra equips professionals del futbol estatal. La versió d’ahir, més enllà d’eliminar l’Oviedo i el Getafe, el va convertir en el gran modest d’aquesta edició del torneig del KO. No hi va haver festa prèvia per celebrar la inauguració de l’Estadi Municipal per decisió de la junta directiva i de l’Ajuntament, com a mesura de precaució davant la situació climàtica. L’espectacle va ser sobre la gespa amb un partit obert, d’inici per al Granada gràcies al gol d’Ismail Koybasi i l’assistència prèvia d’esperó de Roberto Soldado. A partir d’aquí, el futbol va ser per als homes de Manolo González.

Van treure’s definitivament els nervis amb l’empat de Miquel Robusté a la sortida d’un córner. La igualtat es va mantenir fins al minut 90. El Granada va guanyar pels punts, imposant la dimensió del seu projecte en el temps extra. El fons d’armari -i la capacitat física- van ofegar els locals. Primer amb dues ocasions de Fernández, que no va ser capaç d’orientar correctament el peu davant la porteria. Maxime Gonalons, ahir suplent, sí que va estar encertat minuts després i va fer l’1-2. Els visitants van rematar el partit a la contra amb una bona acció de Fernández.