El Barça va obrint de nou les Barça Academy i farà campus d'estiu

El Barça ha decidit reprendre l’activitat al futbol formatiu arreu del món. Després de mesos d’aturada pel coronavirus, el club està treballant per reobrir de nou les escoles de la Barça Academy i organitzar campus d’estiu. De moment, ja són 13 de les 46 acadèmies les que han reobert les seves portes. Aquesta última semana n’han obert cinc i la intenció des del club és anar obrint les escoles a mesura que els països rebaixin les mesures del confinament. El Japó i els Estats Units són els països on s’han obert més Barça Academy, amb quatre cadascun, mentre que a la Xina n’han obert dues (Haikou i Chengdu). Varsòvia (Polònia), Budapest (Hongria) i Dubai (Emirats Àrabs) completen la llista.

Als Estats Units, les escoles de Nashville, Arizona, Virgínia del Nord i Orlando han reprès l’activitat al llarg d’aquestes últimes setmanes, mentre que en el cas de Nova York, en aquests moments queda descartada la possibilitat degut a la greu crisi sanitària que passa la ciutat. L’entitat preveu reobrir més acadèmies a curt termini a territori americà, sobretot als estats del sud, menys afectats per la pandèmia. Pel que fa als campus d’estiu, s’espera que no viatgin els entrenadors des de Barcelona, i que siguin els professionals d’allà els que imparteixin els cursos de formació.

Al Japó, la situació està més controlada i han pogut reobrir les quatre escoles que hi té el club: Fukuoka, Nara, Katsushika i Yokohama. A més, en el cas del país nipó sí que es preveu que hi puguin viatjar tècnics, si les autoritats finalment ho permeten.

A Europa, el Barça té previst organitzar campus d’estiu a les zones que s’hagin vist menys afectades per la pandèmia. Alguns països de l’Europa Central, com Polònia i Hongria, o també Islàndia són en aquest sentit els principals candidats. En canvi, el club és menys optimista amb les escoles de Sud-amèrica, on no s’espera que es pugui reprendre l’activitat degut a la greu afectació que hi ha tingut el covid-19.

Tot i així, no totes les Barça Academy tenen el futur assegurat. Un dels principals socis del projecte, BCN Sports, va patir una fallida econòmica i va obligar al tancament d'alguns dels centres. Així, el club ja va haver de tancar el mes de maig les acadèmies d'Austràlia i el Canadà, cosa que va deixar més de 140 famílies afectades, mentre que es desconeix què passarà finalment amb l'acadèmia de Chengdu, a la Xina.