El Barça guanya a l'últim sospir i ja és a una nova 'Final Four' de la Youth League

El juvenil A del Barça ha aconseguit, aquest dimarts, arribar a una nova "Final Four" de la UEFA Youth League, la quarta de la seva història, després de derrotar al Miniestadi, a l'últim minut i de penal, a l'Olympique de Lió (3-2). Els blaugrana han superat així els quarts de final i ja tenen el bitllet per revalidar el títol -que van aconseguir la temporada passada per segona vegada- en una final a quatre que es jugarà entre el 26 i el 29 d'abril a Nyon. El rival que es trobaran a les semifinals sortirà de l'eliminatòria que es jugarà aquest dimecres, també a partit únic, entre el Dinamo de Zagreb i el Chelsea. El Porto ha derrotat el Midjtylland danès i és el segon equip classificat.

Per a aquest partit, el conjunt blaugrana arribava amb un llistat de baixes important. La més destacada era la d'Ilaix Moriba, un fix en l'onze titular de Denis Silva, que es va lesionar durant la concentració de la selecció espanyola sub17 i es perdrà el que queda de temporada. A la del davanter s'hi sumava la del capità Arnau Comas, la dels defenses Bravo, José Martínez i Joan Rojas, del migcampista Alex Sala i de l'extrem Labinot. Per solucionar tots aquests obstacles, el tècnic blaugrana comptava amb reforços del Barça B com Monchu, Collado i Mingueza i amb els defenses del juvenil B Adrià Altimira i Mika Mármol. Els francesos, però, han sortit al partit disposats a eliminar els vigents campions, recuperant pilotes amb facilitat i trobant espais per contraatacar. Fruit d’un d’aquests contraatacs ha arribat el primer gol del partit, obra de Ndicka Matam, al minut 11, que picava subtilment la pilota davant la sortida de Tena.

Tocava remuntar i els blaugrana han fet un pas endavant, dominant més la pilota però sense trobar la manera de perforar la porteria contrària. El Lió, ben plantat en zona defensiva, ha aconseguit mantenir el resultat fins a la mitja part. Però al segon període, el partit s’ha girat com un mitjó i en qüestió de quatre minuts, el Barça ha aconseguit remuntar el partit amb dos gols de Monchu, al 56 en resoldre un córner embolicat, i d’Ansu, al minut 60. Amb un quart d’hora, el Barça havia aconseguit capgirar el marcador. Els dos entrenadors han mogut les banquetes per provocar canvis, cadascú mirant pels seus interessos, i el partit ha arribat amb igualtat fins a un minut del final, on un error de l’eix defensiu blaugrana ha servit l’empat en safata al davanter gal·lès Griffiths, que ha rebut sol davant de Tena, que ha sortit a la desesperada i ha vist com la pilota se li colava per sota de les cames.

Tot apuntava a la pròrroga, però a l’últim sospir de partit, un innocent penal del defensa francès Solet a Ansu ha permès al Barça anotar el tercer i definitiu gol, obra de Marqués, i superar una eliminatòria que hagués pogut caure de qualsevol dels dos costats.