El Barça goleja el Madrid i segueix pressionat l'Atlètic (0-4)

El Barça Stanley no tira la tovallola en la lluita pel títol de campiones de la Lliga Iberdrola i han golejat aquest dimecres el Madrid CFF (0-4). Amb aquest triomf, les blaugranes empaten amb 75 punts al capdamunt de la taula amb l'Altètic de Madrid, que diumenge visita l'Espanyol. El conjunt de Lluís Cortés, molt efectiu, s'ha imposat amb contundència a l'equip madrileny amb gols de Lieke Martens, Aitana Bonmatí i Alexia Putellas, que ha firmat un doblet.

Malgrat que el Madrid CFF s'ha mostrat atrevit i ha aconseguit aproximar-se a la porteria blaugrana en els primers compassos del partit, el Barça no s'ha deixat intimidar i ha anat madurant el seu joc fins a trobar la recompensa del gol, que ha arribat poc després del quart d'hora de partit. Lieke Martens s'ha desmarcat per la banda esquerra, ha rebut una bona passada filtrada, i després de controlar la pilota i trepitjar àrea, amb una mica de fortuna, ha connectat un xut ajustat al pal curt de la porteria per obrir la llauna.

A les portes del descans, Aitana Bonmatí, amb una rematada de cap, ha començat a segellar el triomf blaugrana. A la represa, la contundència del conjunt de Lluís Cortés ha continuat i Alexia Putellas ha fet dos gols en poc més de 10 minuts que han deixat el duel sentenciat quan tan sols s'havia disputat una hora de partit. Ara, el Barça ja pensa en l'anada de les semifinals de la Lliga de Campions que disputarà aquest diumenge a domicili contra el Bayern Munic.