El Barça es desfà del Granadilla i l'Espanyol perd amb el cuer

La victòria dissabte de l'Atlètic de Madrid davant la Reial Societat (5-0) obligava el Barça a no fallar a casa contra el Tenerife Granadilla, i les blaugranes no s'han deixat intimidar per les primeres ocasions canàries i han acabat guanyant amb claredat (3-0). Superat l'inici mogut, amb arribades de Marijose i Joyce, l'equip de Fran Sánchez s'ha apoderat del partit i ha anat buscant l'esquerda en l'entramat defensiu del seu rival. Els brots de qualitat d'Alexia Putellas en accions per dins i d'Aitana Bonmatí des de la banda dreta, han anat animant l'atac culer. De fet, la jove migcampista ha sigut l'encarregada d'obrir la llauna, en rematar de cap una centrada d'Andressa Alves.

L'avantatge ha tret nervis al Barça, que veia que el perill del partit era no desfer l'empat. Però l'1-0 ha sigut una llosa massa gran per a un Granadilla que ha anat perdent energia amb el pas dels minuts. El domini blaugrana ha sigut rotund a la segona meitat, quan entre Alexia Putellas, amb un xut en què la portera Aline Reis ha fallat, i altre cop Bonmatí, amb una gran definició després d'una assistència de la 11 blaugrana, han liquidat el duel.

La victòria permet a les blaugranes mantenir-se a un punt de les matalasseres.

540x306 Torrodà i Bitencourt a l'Sporting-Espanyol / LALIGA Torrodà i Bitencourt a l'Sporting-Espanyol / LALIGA

L'Espanyol torna a punxar amb el cuer

Ja li havia passat a la jornada 5, quan la seva visita a Màlaga va suposar el primer triomf per al conjunt andalús, i aquest diumenge s'ha tornat a repetir l'escena: l'Espanyol ha perdut davant el cuer de la taula, un Sporting de Huelva que només havia sumat dos punts en dos empats. Però un gol de Patri Ojeda al principi del partit ha sigut suficient perquè l'equip d'Antonio Toledo sumés el primer triomf de la campanya i frenés la ratxa blanc-i-blava, que encadenava dues victòries consecutives. Malgrat la derrota, l'Espanyol es manté a la zona mitja de la classificació, tot i que perd l'oportunitat d'escalar posicions.