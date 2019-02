El Barça és el segon equip que més ha invertit per reforçar-se per a aquesta temporada

Aquest dijous s'ha presentat al Johan Cruyff Institute de Barcelona el 'Football Transfer Review 2019', l'informe elaborat des de fa deu anys per l'empresa de màrqueting Prime Time Sport, encapçalada per Esteve Calzada, antic director de màrqueting del Barça, en què s'avaluen els traspassos de les cinc grans lligues europees. "Ha sigut un dels hiverns més actius de la història", ha dit Calzada, que ha recordat que la inversió de l'any passat, amb el fitxatge de Coutinho, va marcar la diferència respecte als altres.

Segons l'informe, al tancament d'aquest mercat d'hivern la Lliga ha batut el seu rècord històric, ja que entre tots els clubs de la competició estatal han fregat els 100 milions d'euros en inversió en jugadors. Així, només en el mercat d'hivern els clubs de la Lliga han gastat 71 milions d'euros. "Es tracta de la segona xifra més alta de la història", diu Calzada.

651x366 Els equips de la Lliga han invertit 955 milions d'euros en jugadors per aquesta temporada / PRIME TIME SPORT Els equips de la Lliga han invertit 955 milions d'euros en jugadors per aquesta temporada / PRIME TIME SPORT

Així, de cara a la temporada 2018/2019, el Barça ha sigut el segon equip que més ha invertit en fitxatges: 127 milions d'euros, la mateixa xifra que el València. Per davant, a la Lliga, tan sols hi ha el Reial Madrid, que ha invertit 163 milions d'euros. Pel que fa tan sols al mercat d'hivern, els blancs tornen a liderar la classificació amb la incorporació de Brahim Díaz i els 17 milions d'euros que van pagar per ell al City. El Barça "ha optat per solucions a curt termini", segons l'informe, tot i que amb la incorporació de De Jong també ha fet una mirada al futur. Tot i això, el moviment del jove jugador holandès no està inclòs a l'informe perquè es farà efectiu al juliol. "La bogeria fitxadora no es produirà més que en determinats jugadors puntuals que captin l'atenció, com ara el cas de De Jong. Si està clar que el jugador és bo i que grans clubs els volen, les grans xifres seguiran existint", ha indicat Calzada, que ha explicat que la tendència serà, doncs, a veure cada cop menys les xifres desorbitades.

Una altra de les tendències que han detectat és que s'estan incrementant els preus que es paguen pels jugadors més joves. "Hi ha una aspiració dels clubs a dir que prefereixen invertir en jugadors més joves perquè després volen no haver de pagar 150 milions d'euros per un jugador ja més contrastat", ha apuntat el fundador de Prime Time Sport.

Menys jugadors utilitzats i menys del planter

El Barça, juntament amb el Betis, l'Espanyol i el Valladolid, són els equips de la Lliga que menys jugadors han utilitzat en la primera volta, un total de 21. Respecte a la utilització dels joves del planter, el Barça ha anat reduint gradualment aquesta xifra, fins als 9 actuals. "Recordo les primeres vegades de l'informe, que parlàvem de 14, 15 o 16, ara encara és una xifra elevada, però res a veure amb el que hi havia abans", recordava Calzada.

651x366 El Barça, un dels equips de la Lliga que menys jugadors ha utilitzat / PRIME TIME SPORT El Barça, un dels equips de la Lliga que menys jugadors ha utilitzat / PRIME TIME SPORT

Gran inversió de la Lliga italiana

"La Juve és l'equip més sòlid i amb més determinació de les cinc grans lligues europees. El Barça i el Madrid acostumaven a estar en les primeres posicions, però hem vist aquest hivern que la Lliga d'aquest any és de les més igualades i és la primera vegada des que fem aquest informe que el líder de la Lliga té un percentatge més baix de consecució de punts", ha apuntat Calzada, que ha afegit: "Això és conseqüència del fet que els equips petits ja poden reforçar-se comprant jugadors, no només amb cessions, i per tant, els passejos del Barça i del Madrid deixen de ser habituals".

L'informe posa de manifest que la Premier, malgrat ser la competició que més gasta, ja no té tant de pes. I és que el Milan, de la lliga italiana, ha aconseguit situar-se com l'equip amb més inversió feta, amb 70 milions d'euros, mentre que la Juve, amb la contractació de Cristiano, és l'equip que més ha invertit sumant les finestres d'estiu i d'hivern. "Si bé la Premier segueix liderant, el ressorgiment de la lliga italiana fa que sigui la segona lliga que més inverteix a Europa", ha indicat Calzada. "Si analitzem el mercat d'estiu i el d'hivern, veiem que mai abans la Premier havia tingut tan poc pes a Europa. Ara ja no podem dir que la Premier gasta la meitat del que es gasta a Europa, i això creiem que és important", ha indicat el fundador de Prime Time Sport.