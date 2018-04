Un Barça B amb l'aigua al coll no es pot permetre perdre més punts

L'Osca i el Barça B necessiten els tres punts per tallar les seves respectives males ratxes i seguir aspirant al cel de l'ascens, en el cas dels locals, o evitar l'infern del descens en el cas del filial blaugrana que acumula set partits sense guanyar i tres derrotes consecutives. Aquest dilluns (21.00 h / GOL TV), els dos conjunts es veuran les cares en un duel de realitats oposades.



La seqüència de resultats negatius que està patint el conjunt aragonès l'ha portat a perdre el lideratge de Segona Divisió i el matalàs de punts que tenia sobre la resta d'equips. Per això, l'equip d' Osca vol tornar a ser el d'abans, el que jugava bé i aconseguia bons resultats, ja que des de fa vuit jornades no suma victòries, pel que ha perdut la moral, la frescor en el joc i l'espurna que el caracteritzava. El partit enfronta a dos equips que lluiten per objectius diferents ja que l' Osca no vol deixar escapar més punts del Alcoraz, que durant un any va ser un fortí, per seguir amunt i el filial del Barça també necessita la victòria per sortir dels llocs de descens que ocupa perquè la Cultural Lleonesa ha guanyat el Tenerife (3-2) aquest dissabte.



Els blaugranes, sumits en una ratxa negativa de set partits sense sumar els tres punts, necessita guanyar en un partit que arriba en el pitjor moment de la temporada per a l'entrenador Gerard López, qüestionat després de les últimes derrotes contra rivals directes. L'última victòria del seu filial es remunta al 18 de febrer, quan el Barça B va superar a domicili el Lugo (1-2). Des d'aleshores, el filial ha sumat quatre punts de 21 possibles, amb un pobre balanç golejador de només cinc gols anotats.



Encara que més preocupants són les sensacions. Li costa a l'equip blaugrana dominar els partits i donar continuïtat al seu joc, especialment en la medul·lar. Això no obstant, Gerard va reivindicar en la prèvia la seva feina al capdavant del filial: "Si sol es valoren els resultats, estem tots discutits". A partir d'aquest dilluns, se li complica el calendari al Barcelona B, que en les últimes vuit jornades es veurà les cares amb rivals de la zona alta com l' Osca , el Rayo Vallecano, l'Sporting, el Cadis i el Saragossa, entre d'altres.



A Osca , Gerard no podrà comptar amb els lesionats Jose Arnaiz, Martin Hongla i Oriol Busquets. Ahir es van exercitar sense l'alta mèdica Íñigo Ruiz de Galarreta i Ferran Sarsanedas que, a l'espera de conèixer la llista de convocats, podrien viatjar a Osca .