El Barça B vol la tercera consecutiva a Còrdova

El Barça B visita aquest diumenge Còrdova amb l'objectiu de sumar la seva tercera victòria consecutiva a la Lliga 123 (20.00h, La Liga TV). El conjunt de Gerard López comença a allunyar-se de la seva crisi de resultats de la primera volta de la temporada. Els triomfs a Tenerife (1-3) i al Miniestadi contra el Granada (3-0) han fet reaccionar l'equip, 18è amb 27 punts, a només tres de la dotzena posició.

Una ratxa que ha coincidit amb un moment de canvis a la plantilla. Fins a tretze moviments ha realitzat el filial culer en aquest mercat hivernal. Aquesta setmana s'ha confirmat, entre d'altres, l'adéu de Rafael Giménez Jarque 'Fali', que torna al Nàstic de Tarragona, i la marxa d'Anthony 'Choco' Lozano al Girona, dos jugadors que havien tingut cert protagonisme en els últims mesos.

Paral·lelament es van oficialitzar les arribades de Nahuel, procedent del Betis, i del polivalent Marcus McGuane (Arsenal), que es van sumar a les incorporacions confirmades fa unes setmanes de Christian Rivera, Martin Hongla i Ballou Taula. Rivera ja ha sigut titular en les dues últimes victòries, mentre que les altres quatre incorporacions podrien debutar aquesta jornada.

Gerard López no podrà comptar per lesió amb Adrián Ortolá, Jose Arnaiz i Ferran Sarsanedas. Tampoc hi seran els joves Miranda i Cuenca, convocats amb la selecció espanyola sub-19, ni el sancionat Iñaki Ruiz de Galarreta. El Còrdova intentarà aprofitar totes aquestes baixes per esgarrapar els tres punts i aixecar el vol en un El Arcángel que presentarà un ple absolut perquè s'han venut les 21.555 entrades disponibles. Feia tres anys que el club andalús no aconseguia ocupar totes les localitats.