El Barça busca una nova dinàmica en el derbi d’adultes

El derbi femení d’aquest diumenge al Miniestadi entre el Barça i l’Espanyol (16h, Gol) té de tot. El més urgent és l'oportunitat que l'ensopegada de l'Atlètic de Madrid a casa contra el Rayo Vallecano ha obert per a les blaugranes, que poden tornar a liderar la classificació si guanyen el duel. Però, per darrere, invisiblement, hi ha molts més elements que apel·len a l'orgull, l'emoció i la il·lusió habituals en els duels entre culers i periquites. Sobretot perquè, el que a pretemporada semblava un derbi desigual, una lluita entre una plantilla professional i plena de cracs internacionals, contra una d’amateur, s'ha anat igualant amb el pas dels mesos. El rendiment que el conjunt periquito està tenint aquesta campanya, sumat a les actuacions més recents durant el Tourmalet, han encès les alarmes d’un conjunt blaugrana que té clar que diumenge es trobarà un rival molt més competitiu que el va disputar-li poc la Copa Catalunya a l’agost.

Hi fa molt, també, que al Barça se li estigui encallant la part final de l’any, amb algun resultat més insípid que al principi de l’era Fran Sánchez i lesions de gravetat. Tot i així, a mitjans de setmana es coneixia la dada que referma el creixement de la secció, i que ja la situa com el setè millor equip d’Europa, segons el rànquing de la Federació Internacional d’Història i Estadística de Futbol.

Domini periquito a la base

L’Espanyol, còmode en el paper de víctima en el derbi però esperançat de començar a trencar la dinàmica de golejades en els últims precedents a la Lliga, s’aferra a l’esperit combatiu que va exhibir contra el líder dimecres a la jornada intersetmanal, i que també vestia Sant Adrià de festa del femení. I té motius per fer-ho en clau derbi. L’entitat blanc-i-blava s’ha imposat en els quatre grans duels contra el Barça aquesta temporada: el de filials, el de categoria cadet-juvenil, aleví-infantil i l’aleví-benjamí-prebenjamí.

540x306 L'equip infantil-aleví de l'Espanyol, després de guanyar el Barça a Sant Joan Despí / RCDESPANYOL L'equip infantil-aleví de l'Espanyol, després de guanyar el Barça a Sant Joan Despí / RCDESPANYOL

Aquests dos casos són els més recents. Les més petites van vèncer per 2-1 a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Nerea Carmona va obrir la llauna i Carla Julià va desfer l'empat que havia aconseguit Daniela Arbiol per a les blaugranes. El triomf periquito suposa la primera ensopegada del curs per al Barça, que manté el lideratge a la classificació amb 24 punts, tot i que amb una jornada més que l'Espanyol, que va cedir un empat contra el Tecnifutbol Salou fa tres jornades. La setmana que ve, s'igualaran els partits i l'Espanyol, si venç el Sant Gabriel, podria alçar-se a la primera posició.

És, precisament, la que ocupa en l’altre categoria de futbol 7, després que conquerís el derbi d’infantils a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, per 0-2. Dues dianes de Carla Carmona van deixar sense puntuar el Barça, que arribava invicte al xoc. L'Espanyol lidera la taula amb ple de victòries després de 9 jornades, i amb una mitjana de gairebé 9 gols per partit, mentre que el Barça és segon, a 3 punts.

Ja en futbol 11, el domini continua sent periquito. A principi de temporada, l’equip cadet-juvenil va assaltar contundentment Sant Joan Despí, amb un triomf per 0-3. Les blanc-i-blaves van aprofitar-se de l'absència de les internacionals sub16 Jana Fernández i Bruna Vilamala al bàndol blaugrana, per deixar sense opcions el seu gran rival. Lívia Martínez, Ana Hernández i un autogol d'Alba Fernández van enviar els tres punts a Can Perico. La classificació està comandada en solitari per l'Espanyol, amb ple de victòries després de 10 jornades, mentre que el Barça va recuperant el to i el persegueix, però a cinc punts.

I l’altre derbi que està exhibint el potencial del futbol base de l’Espanyol va ser el de filials de fa mig mes. L'Espanyol B va tombar el filial del Barça a Sant Joan Despí, amb gols de Maria Llompart i Andrea Martínez, dues de les exblaugranes a les files periquites. Anna Torrodà va maquillar la derrota al final. Els dos filials estan actualment empatats a 29 punts, amb millor balanç golejador per a les culés (amb 36 gols a favor i 9 en contra).

Res de tot això, però, afectarà Lieke Martens i companyia aquesta tarda, i el Barça i l’Espanyol buscaran els tres punts que els refermin en els seus objectius. La Lliga en el cas blaugrana; la permanència, en el blanc-i-blau.