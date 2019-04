El Bayern Munic guanya el Borussia Dortmund i li pren el liderat de la Bundesliga (5-0)

Més de tres punts en joc: pràcticament un títol de lliga. La victòria del Bayern Munic per 5-0 davant del Borussia Dortmund el col·loca com a nou líder de la Bundesliga amb 64 punts. El Dortmund baixa a la segona posició, a només un punt dels bavaresos i amb sis partits encara per davant.

El Bayern ha sigut molt superior al Dortmund i al minut 10 ha obert la llauna gràcies a una rematada de cap de Mats Hummels, després que Thiago servís un córner. Set minuts després, Lewandowski ha transformat una gran jugada individual en el 2-0. Ja als últims compassos del primer temps, Javi Martínez i Serge Gnabry, de cap, han sentenciat el partit amb el 4-0 al descans.

El domini dels de Nico Kovac ha continuat durant el segon temps, això sí, amb una marxa menys. A un minut del final, Robert Lewandowski ha signat el seu segon gol i el 5-0 definitiu. D'aquesta manera, els bavaresos es revengen del partit de la primera volta, quan el Borussia Dortmund els va derrotar per 3-2.