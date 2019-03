El Bayern de Munic fitxa Lucas Hernández per 80 milions

El Bayern de Munic ha fet oficial que el defensor de l'Atlètic de Madrid Lucas Hernández jugarà la temporada vinent al conjunt alemany. El lateral francès, vigent campió del món, firmarà per a les pròximes cinc temporades i l'entitat bavaresa obtindrà els seus serveis a canvi de 80 milions d'euros, l'import de la seva clàusula de rescissió.

D'aquesta manera, Lucas es converteix en el segon fitxatge més car de la història d'un defensor, només superat per l'holandès Virgil Van Dijk, per qui el Liverpool va pagar 84,5 milions al Southampton. El director esportiu del Bayern, Hasan Salihamidzic, ha dit que estan "molt contents" per haver fitxat "un dels millors defenses i campions del món".