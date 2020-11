El Bayern, jutge de l'Atlètic de Madrid a Europa

Si alguna cosa ens han deixat veure els tres grans representants de la Lliga que competeixen a la Lliga de Campions aquesta temporada és que tenen dues cares ben diferents a la competició domèstica i a l'europea. Per una banda, Barça i Madrid han demostrat saber resoldre els enfrontaments adversos en competició europea però a la Lliga Santander s’han endut més d’una ensopegada. Per una altra, el combinat de Diego Simeone, que és capaç de solucionar els partits del campionat nacional, s’ofega en un got d’aigua en el torneig continental. Els matalassers, amb dos inesperats empats davant del Lokomotiv de Moscou, s’han ficat en un embolic d’última hora que els pot enviar de cap a l’Europa League. Enmig, el Bayern, ja classificat com a primer de grup, serà el jutge que determinarà qui és el segon equip que es guanyarà el dret a tenir un lloc als vuitens de final: l’Atlètic de Madrid o el combinat rus.

De fet, la possibilitat de veure els de Simeone a la Champions taronja es fa més palpable al recordar la campanya 2017/2018, en què, en una nit de terror al Wanda Metropolitano, l’equip madrileny va ser incapaç de passar de l’empat davant del Karabakh en l'última jornada, fet que el va condemnar al tercer lloc del grup. El que semblava la fi del món en aquell instant, en la primera aventura europea al nou estadi, es va convertir en l'últim gran títol de l’era Simeone. Està en mans blanc-i-vermelles aprendre dels errors del passat o bé ensopegar amb la mateixa pedra tres anys després.

No obstant això, per molta por que puguin fer els bavaresos i el resultat de l’anada a l’Alianz, Hans Flick, benèvol amb el seu rival, ha decidit deixar fora de la convocatòria homes capitals com Lewandowski, Neuer i Goretzka, segons el tècnic, “per petites molèsties”. A això s'hi afegeixen les baixes segures de Kimmich, Alphonso Davies i Tolisso. El que és evident, encara que el preparador alemany vulgui amagar-ho, és que si el seu equip se la jugués aquest dimarts (21 h, Movistar Liga de Campeones) alguns d’aquests jugadors viatjarien a la capital espanyola. Que el campió ja estigui matemàticament a la següent fase és un factor a favor per a la resta d’aspirants, que hauran de demostrar a l’actual rei qui és digne d’estar entre els 16 millors equips d’Europa.