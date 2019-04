Benzema lidera el Reial Madrid amb un 'hat trick' davant l'Athletic (3-0)

El Reial Madrid n'ha tingut prou amb tres esgarrapades de Karim Benzema per aconseguir la victòria contra l'Athletic Club (3-0). Aquest és el cinquè partit consecutiu en què el francès veu porta, i el seu onzè gol en els últims nou partits. Els blancs es retroben amb la victòria després d'empatar a un contra el Leganés a la jornada passada.

Després d'una primera part sense gaires ocasions, el Santiago Bernabéu ha xiulat al seus jugadors quan marxaven al túnel de vestidors. L'Athletic ha despertat en els últims compassos del primer temps i el públic blanc ha activat el conjunt de Zidane. A la represa s'ha vist un nou Madrid. Al minut 47, Marco Asensio ha recorregut la banda esquerra i Benzema ha rematat de cap la seva assistència. El davanter francès s'ha mantingut aliè a la discussió de Lucas Vázquez i Casemiro i, novament de cap, ha anotat el 2-0 definitiu a la sortida d'un córner.

Amb el temps reglamentari complert, Benzema ha tingut temps per aprofitar un regal d'Herrerín i anotar el 3-0 definitiu, tots tres amb la seva signatura. El '9' del Madrid s'erigeix com a líder de l'equip sent l'únic autor dels últims vuit gols de l'equip. Amb aquesta victòria, els blancs sumen 64 punts i es mantenen a quatre de l'Atlètic de Madrid i a tretze del Barça.