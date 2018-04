El Bernabéu acull un derbi madrileny amb més orgull que opcions en joc

Endarrere queden ja aquells derbis a la final o les semifinals de la Lliga de Campions en què el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid es jugaven alçar el màxim trofeu continental. A quest diumenge (16.15 h, BeIN LaLiga), els dos conjunts es tornen a citar en un derbi madrileny força descafeïnat perquè, si no hi ha una sotragada monumental del Barça a la Lliga, l'únic que està en joc en aquest partit és l'orgull i la segona plaça del torneig domèstic. També, les individualitats: Cristiano Ronaldo, amb 22 gols, busca el pitxitxi que ara mateix ostenta Messi amb 24 i, Jan Oblak, amb 14 gols en 30 partits, seguir deixant la porteria a zero per aconseguir el trofeu Zamora.

Tot i tenir l'eliminatòria de Champions força encarrilada amb un 0 a 3 a Torí, l'entrenador blanc, Zinedine Zidane, encara el derbi amb un ull posat en la tornada contra el Juventus d'aquest dimecres, però no renunciarà a buscar la seva primera victòria de Lliga al Bernabéu com a tècnic del Madrid davant l'Atlètic. Amb el francès a la banqueta, la temporada passada van empatar (1-1) i, la 2015/16, els matalassers es van imposar (0-1) al feu blanc.

Contra els matalassers, Zidane segurament aposti per tornar a donar la titularitat als extrems Marco Asensio, Lucas Vázquez i, també, a Gareth Bale, suplent contra els italians en favor d'Isco. Tot i que el gal·lès no encaixaria en suposat sistema 4-4-2 amb Asensio i Vázquez a les bandes, podria partit de titular en detriment de Benzema i acompanyar a Ronaldo en la punta d'atac. El de Cardiff arriba endollat a la cita, ja que ha marcat tres gols en els seus últims dos partits al campionat domèstic. Les rotacions poden deixar a Modric o Isco a la banqueta.

L'Atlètic s'encomana a Costa i Griezmann

Per la seva part, l'Atlètic de Madrid del Cholo Simeone buscarà fer mal al Bernabéu per ampliar a set punts la distància amb el Madrid i consolidar-se en una segona posició que fa 16 jornades que manté. Eliminat de la Champions a la fase de grups, els matalassers tenen els quarts de final de la Europa League força encarrilats ja que aquest dijous es van desfer (2-0) de l'Sporting Club de l'exblaugrana Mathieu a l'anada.

A la Lliga, només han cedit tres derrotes en 30 jornades, tot i que dues d'aquestes, han estat en els seus últims partits com ha visitant (1-0 al Camp Nou i 2-1 contra el Vila-real). Per capgirar aquesta mala dinàmica a domicili, Simeone confiarà amb dos dels seus homes més enforma: la parella atacant formada per Diego Costa i Antoine Griezmann. El francès acumula 16 gols en els seus últims 15 partits. També s'ha de destacar el porter Jan Oblak, el forrellat de l'Atlètic de Madrid, que en 38 partits disputats aquesta temporada només ha encaixat 18 gols.