La salutació nazi dels Boixos Nois a Vallecas abans del Rayo - Barça

Dissabte passat, al voltant de l'estadi de Vallecas, un grup d'aficionats ultres del Barça, els Boixos Nois, es van enfrontar amb seguidors radicals del Rayo Vallecano, coneguts com els Bukaneros. Els aficionats radicals blaugranes es van passejar pel voltant de l'estadi del conjunt madrileny cantant consignes violentes contra equips rivals i fent salutacions feixistes.

Rayo Vallecano - FC Barcelona 03.11.2018

Boixos Nois escorted by the police after the fight with Bukaneros. pic.twitter.com/vqYX9erB1X — HooligansTV (@HooligansTV1) 6 de novembre de 2018

L'enfrontament de dissabte passat va acabar amb tres ferits lleus arran dels incidents que es van produir al voltant de les 14 hores entre membres dels Bukaneros i dels Boixos Nois prop del carrer on hi ha l'accés als vestidors de l'estadi de Vallecas. Els tres ferits van acabar a l'hospital: un al Gregorio Marañón i dos, amb contusions, a l'Infanta Leonor.

Es desconeix l'origen de la baralla, si portaven armes blanques o si els grups s'havien citat prèviament per enfrontar-se, com ja ha passat anteriorment entre grups d'ultres d'altres aficions. La Policia Nacional hi va intervenir ràpidament i agents de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) –coneguts com a antiavalots– van formar un perímetre per controlar els dos grups, allunyats l'un de l'altre fora de l'estadi.

El Barça va emetre un comunicat en què lamentava i condemnava "els fets succeïts entre seguidors del Rayo Vallecano i del Barça a Madrid". "El club blaugrana referma el compromís en la lluita contra qualsevol forma de violència associada a l'esport, i es torna a posar a disposició dels cossos i les forces de seguretat, i de tots els agents implicats, per acabar amb els col·lectius que la practiquen de manera sistemàtica" .