El Madrid salva un punt 'in extremis' (2-2)

Tres dies després de guanyar al Camp Nou, el Reial Madrid va tornar a fer una castanya de partit. L’equip blanc va empatar contra el Borussia Mönchengladbach (2-2) i es va complicar molt la seva continuïtat a la Lliga de Campions. Marcus Thuram, el fill del mític Lilian Thuram, es va convertir en el botxí del conjunt madrileny. El davanter italo-francès va marcar els dos gols dels locals (minuts 33 i 58). Pressionat per un marcador de nefastes conseqüències que el deixa com a cuer del grup, Zinedine Zidane va recórrer en el tram final a Eden Hazard en una nit en què Thibaut Courtois va evitar el tercer gol alemany.

El Madrid va intentar la victòria amb més desig que futbol. Desprotegit de la seva habitual seguretat defensiva, l’equip blanc va patir per limitar els moviments ofensius de jugadors com Turan o Stindl. Vinícius, que va ser substituït, va tenir una actuació molt desencertada i un desesperat Zidane va acabar recorrent a Sergio Ramos i a Raphaël Varane com a davanters.

Els dos gols del Reial Madrid van arribar en els últims tres minuts, quan Karim Benzema i Casemiro van evitar la derrota.

L’Atlètic de Madrid guanya (3-2)

L’Atlètic de Madrid va superar el Red Bull Salzburg (3-2). El millor partit de la temporada de Joao Félix, que va marcar dos gols, va tenir el premi de la victòria.