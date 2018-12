El Boxing Day allunya el Manchester City del liderat

La tradicional jornada de la Premier League que es disputa el dia de Sant Esteve, coneguda com a Boxing Day , se li va ennuegar a un Manchester City que acumula dues jornades seguides perdent (i tres derrotes en els últims quatre partits de la lliga anglesa). El conjunt de Pep Guardiola va caure a casa del Leicester (2-1) en un partit en què els citizens van dominar però van pecar de feblesa en defensa. Amb aquesta derrota, l’equip del tècnic català cau a la tercera posició de la classificació, a set punts de distància del líder, el Liverpool, que va es va mostrar intractable davant el Newcastle (4-0), i a un punt del Tottenham, que va fer una maneta al Bournemouth (5-0).

La derrota del Manchester City va ser la principal sorpresa del Boxing Day. El flamant campió de la Premier, que l’any passat va conquistar la lliga batent una pila de rècords, va veure com el Leceister el privava, almenys, de sumar un punt al King Power Stadiu quan els foxes van fer el gol de la victòria a 10 minuts per al final. Bernarndo Silva va obrir la llauna quan encara no havien passat 15 minuts de joc, gràcies a una bona assistència de Sergio Kun Agüero que el portuguès va finalitzar amb classe. La rèplica local no va tardar ni cinc minuts en arribar: Jamie Vardy va servir una centrada precisa que Marc Albrighton va enviar amb el cap al fons de la xarxa.

Amb l’empat es va arribar al descans i a la represa els de Guardiola van monopolitzar la possessió, però no van trobar l’escletxa per fer caure el mur defensiu local. Al final, després d’un llançament de córner del Leicester, el portuguès Ricardo Pereira va recollir un refús en curt de Leroy Sané per enviar un xut potent i creuat impossible per al porter citizen Ederson. Les males notícies per al City no es van acabar aquí, ja que a tocar del final del partit, Fabian Delph va ser expulsat. “Hem perdut de manera similar que contra el Chelsea i el Crystal Palace. En la primera ocasió que el Leceister ha tingut, ens han marcat gol. Hem sigut millors, però hem fallat en l’última passada, en la rematada..., i ells ens han acabat castigant”, va valorar Guardiola.

El City visita el Southampton diumenge i, després, el 3 de gener, rep el Liverpool en un duel en què els citizen buscaran escurçar distàncies respecte als de Jürgen Klopp, que visitaran l’Etihad després d’haver rebut l’Arsenal. En la pugna pel liderat també s’haurà de tenir en compte el Tottenham.

El Boxing Day també va servir per confirmar que el Manchester United, sense José Mourinho, ha recuperat l’alegria. Segon partit sense el tècnic portuguès, segona victòria. El conjunt que ara entrena de manera interina l’exjugador de l’entitat red devil, Ole Gunnar Solskjaer, es va imposar amb comoditat al Huddersfield amb un doblet de Paul Pogba. El migcampista francès està recuperant a còpia de gols tot el protagonisme que li havia negat Mourinho. El Manchester United, però, encara té molta feina al davant: és a 19 punts del líder, la mateixa distància amb què el va deixar el portuguès.

Gols de Yerry Mina i Lucas Digne

Ahir també van ser protagonistes dos futbolistes amb passat recent al Barça: Yerry Mina i Lucas Digne. El colombià va obrir la llauna de la golejada (1-5) de l’Everton contra el Burnley, l’antepenúltim classificat, i el francès va firmar un doblet. Aquest any també es va disputar jornada per Sant Esteve a Itàlia, on el resultat més sorprenent va ser l’empat entre el Juventus i l’Atalanta (2-2), amb Cristiano Ronaldo suplent, tot i que va sortir a la segona part i va fer el gol de l’empat.