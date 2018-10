“El CE Seagull va néixer i morirà femení”

El CE Seagull s’ha convertit en el tercer equip de futbol femení de Catalunya després d’un recorregut gens fàcil. El conjunt badaloní es va fundar el 1993 com un club esportiu per canalitzar les inquietuds d’unes noies que volien fer esport en contra dels estigmes de l’època. Tot va començar sobre una pista d’atletisme i no sobre un camp de futbol, com caldria esperar. Les atletes van aconseguir diversos premis i reconeixements fins que van decidir donar un tomb de 180 graus a les seves carreres esportives. Ricardo Carneado Esteban, responsable d’atletisme del CF Badalona d’aleshores i fundador del CE Seagull, va creure en elles i les ha seguit fins avui.

Al cap de quatre anys, el 1997, les atletes badalonines del club van tancar un molt bon any d’èxits i volien celebrar-ho. Una de les noies va tenir una idea: complementar la costellada prevista pel club amb un partit de futbol amistós. Una manera de riure, passar-ho bé i disfrutar d’una altra disciplina esportiva. La dificultat? Aconseguir un rival, ja que no abundaven les futbolistes a la ciutat. Però les ganes i l’actitud sempre guanyen: “Quan pràcticament no existia el futbol femení a Catalunya, vam aconseguir fer aquest partit davant el CF Llongueras femení”, explica el Ricardo. Un cop de sort que canviaria moltes coses.

Aquest partit no seria l’últim que jugarien. Va arribar el dia i per sorpresa les atletes van guanyar les futbolistes del Llongueras. Això els va fer pensar que podien compaginar els dos esports, atletisme i futbol. I així va ser, aque st desig es va fer realitat durant una temporada sencera, en què aquelles corredores ho van guanyar tot als camps de terra d’aleshores. Aquelles atletes entrenades, a priori i des del 1993, per ser les més ràpides sobre una pista van decidir deixar de banda l’atletisme i començar a treballar per ser les més hàbils sobre el terreny de joc.

Ricardo Carneado, amb l’ajuda de la futbolista Cristina de la Vega -que ha tornat aquesta temporada al CE Seagull per donar un punt més de veterania al planter-, va ser molt constant amb la idea de crear un equip de futbol femení guanyador. Avui això és un fet. “Vam tenir moltes dificultats, ja que pràcticament no hi havia jugadores de futbol, i faltaven espais per entrenar-nos. A les dones no els han regalat res, hem hagut de lluitar, lluitar i lluitar... A cada tram del camí ens hem perdut fragments de la nostra dignitat”, esmenta el fundador del conjunt femení.

L’atletisme va ser el primer esglaó, el primer pas en una llarga carrera d’èxits i alegries que reivindicarien l’esport i el futbol defensat per noies, per dones que ho donarien tot per aconseguir el reconeixement que se’ls va negar durant els seus inicis. “La gana, l’esforç, la confiança i l’ambició ens descriuen com a equip”, defensa Alba Gordo, primera capitana de la formació blava. Amb caràcter, competitivitat i “una estructura definida” -una característica que destaca Cristina de la Vega com a base fonamental del conjunt- n’hi va haver prou per arribar on són ara, oferint la seva millor versió a Segona Divisió. Un grup de futbolistes que fa tres anys que es queden a les portes de l’ascens a Primera. Aquesta temporada han tornat a començar molt bé gràcies també a les noves incorporacions, jugadores com Pilar Garrote. “Seria un somni fet realitat i una gran il·lusió arribar a Primera Divisió amb l’equip de la meva ciutat”, destaca la migcampista. “El 18 de novembre aquest club esportiu fa 25 anys. Ara tenim unes 150 jugadores repartides en deu categories”, assegura Ricardo Carneado. El CE Seagull és el protagonista d’una història amagada sota un escut i uns colors, l’altra cara de la moneda que fa creure encara més en les gavines del present i en les que arribaran.