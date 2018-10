El CSKA treu a la llum les vergonyes d'un Madrid sense idees (1-0)

Jornada de gols matiners ahir a pràcticament tots els partits de la jornada d’ahir a la Lliga de Campions. Entre ells, el que va encaixar el Reial Madrid, que va rebre un gol del CSKA de Moscou obra de Nikola Vlasic al minut 2 que els blancs van ser incapaços de capgirar, tot i que Casemiro, Benzema i Mariano van enviar rematades al pal.

Contra tot pronòstic, el Madrid es va veure sorprès pel bon gol de Vlasic que va batre Keylor Navas, titular al lloc de Thibau Courtois ahir. Després d’espolsar-se el primer assatgament ple de rauxa del conjunt rus, els de Julen Lopetegui van reaccionar fins a monopolitzar el partit i les ocasions durant el primers temps, tot i no acabar de mostrar-se convincents en defensa on van lamentar la baixa d’un Carvajal que va haver de sortir lesionat i que omple un infermeria on ja hi ha jugadors com Bale, Marcelo o Isco. S’encenen les alarmes a la casa blanca. A la segona part, lluny de millorar, els blancs, exhausts, no van trobar la manera de fer mal a un CSKA molt seriós. Fins i tot va haver d’aparèixer Keylor per evitar el que hauria estat un segon gol dels russos.

Al mateix grup, el Roma va derrotar amb comoditat (5-0) el Viktoria Pilsen amb un 'hattrick' de Dzeko i gols d’Under i Justin Kluivert, fill de l’exfutbolista del Barça Patrick Kluivert.