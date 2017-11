Carles Planas té una fractura nasal

El defensa del Girona Carles Planas té una fractura a la part dreta dels ossos nasals, a causa d’un fort cop que va rebre a la cara durant el partit de Copa de dimarts contra el Llevant, en què l’equip de Pablo Machín va quedar eliminat després d’empatar (1-1). A l’anada, els valencians s’havien imposat a Montilivi per 0-2. Planas, titular, va haver de ser traslladat a un centre hospitalari per sotmetre’s a algunes proves com a mesura de precaució. Segons va explicar el mateix club ahir, l’evolució de la lesió determinarà el retorn del jugador als entrenaments amb el grup. D’aquesta manera, Carles Planas s’uneix a la llista de lesionats del Girona, formada per Pere Pons, Pedro Alcalá, Larry Kayode i Eloi Amagat.

El partit de dimarts va deixar alguna notícia positiva com el debut del davanter juvenil Pedro Porro (17 anys). El jugador de Don Benito (Extremadura), que va arribar aquest estiu procedent del Rayo Vallecano, va ser un dels debutants en aquest duel, juntament amb els futbolistes del filial Maxi Villa i el central Bambo Diaby, que va substituir el lesionat Carles Planas.