Ivan Carrillo recorre al Tribunal Català de l'Esport la proclamació de Soteras com a president de la FCF

Ivan Carrillo ha presentat un recurs al Tribunal Català de l'Esport contra la proclamació de Joan Soteras com a president de la Federació Catalana de Futbol (FCF). El president del Gavà era, juntament amb Soteras, un dels precandidats a la presidència de l'organisme català, però segons la Junta Electoral, Carrillo no va aconseguir els avals necessaris per convertir-se en candidat (Soteras, en canvi, sí). Soteras, doncs, es va quedar com a candidat únic i, per tant, aquest dimarts va ser proclamat president de la FCF.

Carrillo ja va anunciar que recorreria l'acord pel qual la Junta Electoral va proclamar Soteras i aquest dijous va presentar el recurs al Tribunal Català de l'Esport. El president del Gavà al·lega que la configuració del cens electoral no va ser correcta, ja que, segons ell, no hi figuraven el nom i cognoms dels representants, dades necessàries per a ell per poder recollir bé els avals per convertir-se en candidat. I és que, en diversos casos, els integrants de les juntes directives d'alguns clubs s'havien modificat i això podria haver provocat molts dels avals no admesos per part de les dues precandidatures. A més, creu que hauria d'haver-se acreditat la identificació dels firmants dels avals amb el document d'identitat de la persona que firmava, com ell va fer amb tots els avals que va presentar.

Respecte a aquest tema del cens, el president del Gavà també denuncia el "presumiblement diferent" accés a la informació que ell va tenir respecte a Soteras, ja que l'ara president de la FCF i abans vicepresident de l'ens "possiblement tindria coneixement o notícia d'aquelles juntes directives de clubs que havien estat modificades". Sobre el calendari electoral, Carrillo creu que és un calendari "desproporcionat i erroni".

Carrillo demana al Tribunal Català de l'Esport que admeti el recurs contra l'acord del 18 de setembre del 2018, en què es proclama la junta directiva encapçalada per Joan Soteras i que, fins que no es proclami definitivament una nova junta directiva, "s'adoptin les mesures alternatives oportunes per administrar i portar a bon terme la federació".