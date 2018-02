El partit entre Catalunya i l'Argentina perilla per les obres del Camp Nou

Segons ha avançat RAC1, la directiva del Barça s’ha posat en contacte amb el president de la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies, per denegar la petició de cedir el Camp Nou per disputar el partit amistós que la selecció catalana vol jugar a principis de juny contra l’Argentina. La raó és que, des de fa temps, hi ha previstes obres de manteniment a l’estadi prèvies a la construcció de l’Espai Barça.