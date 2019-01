Catalunya posa a prova el seu nivell contra la selecció de Xile

Quinze anys després de l’últim partit contra un combinat internacional, la selecció catalana femenina absoluta s’enfrontarà aquest dilluns al Camp Municipal de l’Hospitalet a Xile (19 h, Esport 3). Va ser el 2004 contra Itàlia. En la convocatòria de l’actual selecció, que dirigeix Natalia Arroyo des del 2014, només hi ha una futbolista que va jugar aquest partit contra Itàlia: la portera de l’Espanyol Mariajo Pons.

La jugadora del conjunt blanc-i-blau és una de les més veteranes d’una convocatòria que barreja experiència i joventut. “És una llista molt competitiva, no ha sigut fàcil de fer”, explica Arroyo alhora que agraeix la predisposició de les jugadores en aquestes dates complicades de la temporada per haver-se sumat a participar en aquesta festa del futbol femení català. Malgrat les absències de jugadores de renom com ara Alèxia Putellas, Vicky Losada i Marta Corredera, concentrades amb la selecció espanyola, Arroyo espera plantar cara a Xile, la selecció que ocupa el número 38 del rànquing FIFA i que s’enfrontarà a Catalunya en un duel preparatori per al Mundial de França de l’estiu que ve. “Intentarem estar a l’altura d’un rival mundialista. Aquest partit és una oportunitat fantàstica per a nosaltres. A Catalunya tenim jugadores amb un nivell altíssim i esperem oferir la nostra millor versió”, valora Arroyo.

Firmes abans del partit

Abans del partit (de 17.45 a 18.45 h), sis jugadores de la Lliga Iberdrola -Paula Nicart, Elba Vergés, Esther Sullastres, Jana Fernández, Ainhoa Marín, Maria Llompart i Elena Julve- estaran firmant autògrafs a l’estadi. Que comenci la festa del futbol català femení.