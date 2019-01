Cesc Fàbregas, a unes hores de signar pel Mònaco

Cesc Fàbregas ja és a Mònaco. El futbolista d'Arenys de Mar és a poques hores de signar el seu nou contracte amb el Mònaco de Thierry Henry. Els dos ídols de l'Arsenal compartiran vestidor per capgirar la dinàmica de l'equip durant els primers mesos de competició. La renovació que va patir durant l'últim mercat estival ha fet que el projecte dels del Principat necessités temps i noves peces.

Fàbregas ha de ser clau en la zona de creació, aportant toc i control de pilota. És el nou repte en la carrera de l'exblaugrana, sense un rol protagonista al Chelsea de Maurizio Sarri. El migcampista deixa la Premier League amb la condició de llegenda, amb més de 500 partits oficials entre l'etapa al club 'blue' i a l'Arsenal. Aquest dissabte va disputar el seu últim partit a Stamford Bridge contra el Nottigham Forest a la FA Cup.

Cesc Fábregas's emotional farewell to Stamford Bridge today after 500 games in English football. What a player.



Thanks you, Cesc. pic.twitter.com/JTdIqnmoUG