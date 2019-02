La FIFA sanciona el Chelsea sense poder fitxar fins a l'estiu de 2020

La FIFA ha sancionat el Chelsea sense poder fitxar jugadors fins a l'estiu del 2020. El màxim organisme del futbol internacional ha anunciat aquest divendres la mesura, fonamentada en "infraccions relacionades amb la transferència internacional i el registre de jugadors menors de 18 anys". Segons el comunicat oficial, hi ha hagut 29 casos de futbolistes menors d'edat contractats de manera irregular.

"Es va descobrir que el Chelsea havia violat l'article 19 del reglament en el cas de 29 esportistes menors d'edat. També havia comès altres infraccions relatives als requisits de registre dels jugadors. El club també va violar l'article 18 bis, en relació amb dos acords que va tancar i que li va permetre influir en altres clubs en matèries relacionades amb la transferència", destaca l'escrit.

The FIFA Disciplinary Committee has sanctioned the English club Chelsea FC and The Football Association for breaches relating to the international transfer and registration of players under the age of 18. Read more on @FIFAcom ▶️ https://t.co/iTpcozM7Mz