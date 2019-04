City i Liverpool guanyen i mantenen el pols a la Premier

Jornada decisiva a la Premier League abans de disputar els quarts de final de la Champions League. Manchester City i Liverpool lluiten per alçar el títol de lliga amb la mirada posada en la competició europea. Tots dos han sumat els tres punts aquest cap de setmana i deixen, així, la lluita pel títol tal com estava. El Liverpool continua líder, amb 85 punts, dos més que el City, que encara té un partit ajornat per disputar.

Amb la Champions per remuntar a l'horitzó i amb l'onze de gala. Pep Guardiola no ha donat descans a cap del seus jugadors titulars, tot i necessitar capgirar l'eliminatòria contra el Tottenham dels quarts de final de la Champions League. Els 'citizens' han sigut els clars dominadors del partit contra el Crystal Palace i s'han endut els tres punts. Un doblet de Raheem Sterling i un gol de Gabriel Jesus al descompte han certificat la novena victòria consecutiva en la competició domèstica.

Al quart d'hora de partit, el davanter anglès ha obert la llauna culminant un contraatac. El segon ha arribat amb una magnífica jugada coral que ha culminat el '7' del City. Els locals han collat el conjunt de Guardiola amb un gol de Luka Milivojević de falta directa a deu minuts del final. Amb tot el Crystal Palace buscant la gesta de l'empat, el City ha recuperat una pilota en camp propi i, en el temps afegit, Gabriel Jesus ha col·locat l'1 a 3 definitiu.

Jürgen Klopp tampoc ha donat descans a cap dels seus jugadors estrella. Això sí, el Liverpool té més encarrilat l'accés a les semifinals de la Champions gràcies al 2-0 de l'anada contra el Porto. Amb un primer temps molt igualat, el partit s'ha decidit a la represa. Després d'una preciosa jugada col·lectiva entre Salah, Firmino i Henderson; el senegalès Mané ha obert la llauna de cap als sis minuts del segon temps. Dos minuts després, Salah ha enviat una canonada imparable des de la frontal al fons de la xarxa, el 2-0 definitiu.