El City li recorda al Liverpool que la Premier va cara (2-1)

El Manchester City es jugava ahir bona part de les seves opcions de seguir viu a la Premier i no va fallar: els de Pep Guardiola van guanyar 2-1 al Liverpool de Jürgen Klopp. Els gols d’Agüero i Sané van servir als citizen per deixar en inútil la diana de Firmino i el City va escurçar de set a quatre la distància de punts que el separa dels reds al capdavant de la Premier League.

El duel va començar amb un ritme baix i de tempteig. Els dos conjunts es van mostrar molt respecte però eren fidels als guions que acostumen a seguir: el Liverpool esperava el moment per fer sang a través de la velocitat i el City buscant imposar el seu relat a partir del domini de la pilota. Klopp va deixar de banda el 4-2-3-1 que havia anat utilitzant els últims partits, per tornar a un esquema de 4-3-3 amb Salah, Mané i Firmino a la davantera. La idea dels reds d’esperar el moment idoni per clavar un contraatac letal per ben poc no van donar els seus fruits al quart d’hora de joc. Salah va rebre una pilota al mig del camp, és va girar amb un gest tècnic i àgil, va fer un paret amb Firmino i va acabar filtrant una passada a Mané que el senegalès va enviar al pal amb un xut creuat. L’ensurt no va acabar aquí per al City, ja que entre el central Stones i el porter Ederson van estar a punt a d’introduir-se la pilota sota pals després d’un mal refús del britànic que, finalment, va poder corregir in extremis.

L’acció del Liverpool, enlloc d’esperonar als de Klopp, va fer reaccionar als citizens, que van començar a rondar la porteria red. Primer avís: una excursió d’Sterling per la dreta que va acabar amb una rematada de David Silva bloquejada pel central van Dijk. Segon i definitiu avís: després d’una jugada d’atac del City, Agüero es va anticipar al central Lovren al primer pal, va controlar la pilota i, pràcticament sense angle, va etzibar una canonada impossible d’aturar pel porter Alisson. El gol d’Agüero va arribar cinc minuts abans del descans: el City havia aconseguit domar les feres del Liverpool, més atemorides que de costum.

A la represa, Klopp no va tardar a moure la manqueta i va donar entrada a Fabinho per Milner, per posar més múscul damunt la gespa i perquè el britànic no està al 100% físicament. El tècnic alemany també va ubicar a Salah de punta i va donar més llibertat de moviments a Firmino. Les modificacions de Klopp es van veure recompansades amb un gol cuinat pels dos laterals de l’equip i rematat a gol pel mateix Frimino. Una centrada intel·ligent d’Alexander-Arnold, l’amo de la banda dreta, la va convertir en una assistència el seu homòleg a la banda esquerra, Robertson. Firmino, que venia de fer un hattrick contra l’Arsenal en l’últim duel, va fer la resta per enviar la pilota a gol.

El gol semblava haver noquejat el City, que no aconseguia trobar el seu futbol, però en un contraatac Sterling va servir una bona passada a Sané que va enviar un gran xut creuat que va tocar al pal i tornava a animar la Premier. El gol de l’alemany i una aturada providencial d’Ederson van al Ciry per sentenciar el partit i deixar-lo a quatre punts del Liverpool, que va patir la primera derrota de la temporada a la lliga.

La rivalitat de moda a la Premier

Quan Guardiola i Jose Mourinho van aterrar a Manchester, l’un com a tècnic del City i l’altre com a tècnic de l’United, ben aviat es van començar a generar fantasies sobre si es reviuria la rivalitat entre el català i el portuguès que s’havia vist a la Lliga espanyola. Això no va passar, en bona part pel respecte mútua entre els dos tècnics i també per la superioritat manifesta del conjunt citizen respecte dels red devils.

En lloc d’aquesta rivalitat, la que s’ha posat més de moda a la Premier és la que mantenen Guardiola i Klopp, purament esportiva i que ja havien creuat camins a la Bundesliga. L’admiració entre els dos tècnics és mutua, tot i que tenen maneres molt diferents d'entendre el futbol. A la prèvia els dos entrenadors van lloar respectivament les qualitats del conjunt rival. A les banquetes s’han enfrontat 16 cops: 8 triomfs per a l’alemany, 2 empats i 6 victòries per al català.